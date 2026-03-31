Ukraina wchodzi w kolejny etap adaptacji do realiów wojny powietrznej, w której masowe użycie dronów zmusza państwo do poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Kijów uruchomił eksperymentalny program, w którym sektor prywatny aktywnie włącza się w system obrony powietrznej kraju. Pierwsze rezultaty wskazują, że koncepcja zaczyna działać i to szybciej, niż zakładano.

Prywatna obrona powietrzna w Ukrainie

Według ukraińskich władz, jedna z firm uczestniczących w programie już stworzyła własną grupę obrony powietrznej. Jej działania doprowadziły do zestrzelenia kilku rosyjskich bezzałogowców w obwodzie charkowskim, w tym dronów typu Shahed oraz Zala. Kolejne 13 przedsiębiorstw jest na różnych etapach wdrażania podobnych struktur, przechodząc szkolenia, certyfikację lub przygotowanie operacyjne.

Model zakłada, że prywatne grupy obrony działają pod ścisłą kontrolą wojska. Są one integrowane z systemem dowodzenia Sił Powietrznych Ukrainy, co ma zapewnić spójność działań i ograniczyć ryzyko chaosu operacyjnego. Kluczowym elementem jest to, że firmy otrzymują uzbrojenie oraz amunicję przekazaną przez państwo, a ich działania są koordynowane centralnie.

Stworzyliśmy model, w którym państwo, wojsko i biznes działają jako jeden system. Otwieramy rynek obrony powietrznej, tworzymy konkurencję: biznes i firmy mogą rozwijać prywatne systemy obrony powietrznej i chronić własną infrastrukturę. Prywatne grupy otrzymują uzbrojenie, działają pod koordynacją Sił Powietrznych i stają się częścią ogólnej architektury ochrony nieba. Efekt to więcej chronionych obiektów, więcej zestrzelonych celów i szybsza reakcja na ataki

Nowy model walki z rosyjskimi dronami

Zgodnie z założeniami, prywatna obrona powietrzna ma odciążyć regularne jednostki wojskowe, które do tej pory musiały angażować się w zwalczanie tanich, ale licznych zagrożeń powietrznych. Rosja intensywnie wykorzystuje drony i rakiety do atakowania ukraińskiej infrastruktury, w tym zakładów przemysłowych, energetyki oraz obiektów związanych z produkcją uzbrojenia. W efekcie Ukraina zużywa kosztowne środki przechwytujące, jak rakiety systemów Patriot, w odpowiedzi na relatywnie tanie cele.

Nowy model ma temu przeciwdziałać poprzez wykorzystanie tańszych rozwiązań, jak drony przechwytujące czy automatyczne systemy uzbrojone w broń strzelecką. W materiałach publikowanych przez ukraińskie władze pojawiają się m.in. zautomatyzowane wieżyczki zdolne do prowadzenia ognia w zakresie 360 stopni oraz specjalistyczne drony zaprojektowane do zwalczania innych bezzałogowców. System, określany jako "rozproszona obrona powietrzna", to element budowy wielowarstwowego systemu ochrony nieba, który ma zapewnić maksymalne pokrycie przestrzeni powietrznej oraz zwiększyć tempo reakcji na zagrożenia.

Eksperci zwracają jednak uwagę na wyzwania, bo kluczowe znaczenie ma integracja systemów prywatnych z wojskowym łańcuchem dowodzenia, aby uniknąć chaosu operacyjnego, ryzyka błędów czy niepożądanych skutków, jak przypadkowy ostrzał własnych sił. Niemniej Ukraina konsekwentnie rozwija rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu wydawały się eksperymentalne i bez nich nie miałaby większych szans w starciu z rosyjskim agresorem.

Zobacz również: Daniel Górecki

© 2026 Associated Press