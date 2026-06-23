AGM-188 Rusty Dagger to stosunkowo nowy system uzbrojenia rozwijany w ramach programu Extended Range Attack Munition (ERAM). Jego głównym założeniem było stworzenie taniej, masowo produkowalnej broni dalekiego zasięgu, którą można szybko wdrożyć do użycia przez ukraińskie lotnictwo. Jest tylko jeden problem, na ten moment brakuje jakiegokolwiek oficjalnego potwierdzenia ze strony Kijowa lub Waszyngtonu, które potwierdzałoby gotowość bojową.

AGM-188 Rusty Dagger. Broń "szyta na miarę" Ukrainy

Jednocześnie źródło informacji jest związane z rosyjskim środowiskiem wojskowym, co oznacza, że doniesienia należy traktować z ostrożnością. Analitycy wskazują jednak, że nie można całkowicie wykluczyć takiego scenariusza, zwłaszcza że cel pasuje do profilu wskazywanego dla nowego uzbrojenia.

Zakład Sborka w Woroneżu nie jest przypadkowym obiektem przemysłowym, według ukraińskich źródeł wywiadowczych dostarcza on komponenty elektroniczne do rosyjskich systemów uzbrojenia, w tym pocisków manewrujących i systemów obrony powietrznej. A to właśnie takie cele - niewielkie, wyspecjalizowane i kluczowe dla łańcucha dostaw - są idealnym zadaniem dla precyzyjnej amunicji, bo już jedno trafienie może wywołać efekt znacznie większy niż wynikałoby to z samej siły eksplozji.

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AGM-188 Rusty Dagger. Co wiemy o tej broni?

Technicznie jest to konstrukcja hybrydowa, łącząca cechy klasycznego pocisku manewrującego z kierowaną bombą lotniczą. Mieści się w gabarytach standardowej bomby Mk 82 (około 230 kg), co oznacza, że może być przenoszona przez szeroką gamę samolotów bez konieczności kosztownych modyfikacji.

Najważniejsze cechy systemu:

odpalanie z powietrza (np. z myśliwców F-16),

precyzyjne naprowadzanie na cel,

zdolność rażenia celów spoza zasięgu obrony przeciwnika (stand-off),

relatywnie niska cena w porównaniu do klasycznych pocisków manewrujących.

Rozbieżności pojawiają się w kwestii zasięgu, część źródeł wskazuje około 450 km, inne sugerują nawet ponad 900 km. Niezależnie od dokładnych parametrów, broń ta znacząco zwiększa możliwości uderzeń głęboko na zapleczu przeciwnika.

Szybki rozwój i duże zamówienia

Program ERAM ruszył w 2024 roku, a tempo jego realizacji jest wyjątkowo szybkie jak na standardy wojskowe. Już w styczniu 2026 przeprowadzono test z użyciem bojowej głowicy, a kilka miesięcy później potwierdzono udane próby integracji z samolotami.

W sierpniu 2025 roku Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż aż 3350 pocisków AGM-188 dla Ukrainy wraz z pakietem wsparcia logistycznego. To wyraźny sygnał, że system ten ma odegrać kluczową rolę w przyszłych operacjach.

I chociaż na obecnym etapie nie ma pewności, czy w Woroneżu rzeczywiście użyto AGM-188 Rusty Dagger, samo pojawienie się takich doniesień w rosyjskich źródłach jest istotne. Pokazuje bowiem, że Moskwa dostrzega rosnące możliwości Ukrainy w zakresie precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu i wynikające z nich zagrożenie.

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