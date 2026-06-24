LRAD (Long Range Acoustic Device) to specjalistyczny system akustyczny opracowany przez amerykańską firmę Genasys. Jego zadaniem nie jest prowadzenie walki w tradycyjnym rozumieniu, lecz komunikacja na bardzo dużych dystansach. Co warto wyjaśnić, historia LRAD sięga 2000 roku i zamachu na amerykański niszczyciel USS Cole w Jemenie.

Atak wykazał, że marynarka potrzebuje skutecznego sposobu ostrzegania zbliżających się jednostek na dużą odległość, zanim konieczne stanie się użycie broni. Od tego czasu technologia rozprzestrzeniła się na całym świecie - systemy LRAD wykorzystywane są przez wojsko, służby bezpieczeństwa i organy porządkowe w ponad 100 krajach.

Głośnik, który słychać z kilku kilometrów

Największy model w rodzinie LRAD potrafi emitować zrozumiałe komunikaty głosowe nawet na 5000 metrów w sprzyjających warunkach. W hałaśliwym środowisku, np. podczas działań wojskowych, skuteczny zasięg nadal może wynosić około 1600 metrów.

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Co chyba najciekawsze, urządzenie działa w sposób kierunkowy, koncentrując fale dźwiękowe w wąskiej wiązce. Dzięki temu komunikaty trafiają do konkretnego celu bez rozpraszania energii na całe otoczenie.

Nie śmiercionośna, ale bardzo skuteczna technologia

Najbardziej imponującym parametrem LRAD jest maksymalny poziom dźwięku wynoszący aż 160 decybeli w odległości jednego metra. To wartość znacznie przekraczająca próg bólu ludzkiego słuchu. Producent podkreśla jednak, że system nie jest projektowany jako broń energetyczna.

Ma służyć do ostrzegania, wydawania poleceń oraz wymuszania reakcji bez konieczności użycia siły. W praktyce może być wykorzystywany na punktach kontrolnych, do zatrzymywania pojazdów czy podczas operacji psychologicznych.

Nowe narzędzie dla ukraińskich komandosów

Pojawienie się LRAD na wyposażeniu ukraińskich Sił Operacji Specjalnych sugeruje zainteresowanie tzw. środkami niekinetycznymi, czyli rozwiązaniami pozwalającymi osiągać cele wojskowe bez bezpośredniego użycia broni.

Tego typu system może służyć do komunikowania się z ludnością cywilną, przekazywania ostrzeżeń, nakłaniania przeciwnika do poddania się czy zabezpieczania punktów kontrolnych. Co ważne, wersja widoczna na zdjęciach pozwala na zdalną obsługę z wnętrza pojazdu, zwiększając bezpieczeństwo operatorów.

Jeśli identyfikacja urządzenia na ukraińskim pojeździe okaże się prawidłowa, będzie to pierwszy udokumentowany przypadek wykorzystania tak zaawansowanego systemu akustycznego przez ukraińskie jednostki specjalne.

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