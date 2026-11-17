W skrócie Ukraińska rakieta manewrująca FP-5 Flamingo doprowadziła do poważnych uszkodzeń Mostu Krymskiego, powodując zawalenie się części jezdni i łuku przeprawy.

Rosja wstrzymała ruch samochodowy i kolejowy przez most po ataku, który miał miejsce w nocy z 16 na 17 listopada.

Pocisk Flamingo dysponuje zasięgiem około 3000 km i przenosi głowicę bojową o masie 1150 kg, wykorzystując napęd turboodrzutowy oraz nawigację satelitarną.

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To najprawdopodobniej ukraińska rakieta manewrująca FP-5 Flamingo uderzyła w Most Krymski, doprowadzając do zawalenia się części konstrukcji. Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych pokazują, że zniknął fragment jezdni i jeden z łuków przeprawy. Rosja wstrzymała ruch samochodów oraz pociągów. To kolejny atak na obiekt, który ma duże znaczenie dla rosyjskiej armii.

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Flamingo uderzyła w Most Krymski

Do ataku doszło w nocy z 16 na 17 listopada. Jak podał portal Kyiv Independent, Ukraina wykorzystała pocisk manewrujący FP-5 Flamingo. Nagranie opublikowane przez analityków OSINT ma przedstawiać ostatnie chwile lotu rakiety w kierunku mostu. Jej użycie potwierdził pośrednio Denys Shtilierman, współwłaściciel i główny inżynier firmy Fire Point, która produkuje tę broń.

Dedykowaliśmy to pamięci naszych przyjaciół i współpracowników Andrija i Jurija, bez których nie byłoby to możliwe. Spoczywajcie w pokoju.

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Według zdjęć publikowanych w sieci uszkodzenia są poważne. Zawalił się fragment jezdni pomiędzy podporami, a pod konstrukcją widać szczątki mostu. Rosyjskie ministerstwo transportu potwierdziło wstrzymanie ruchu samochodowego i kolejowego. Służby rozpoczęły ocenę zniszczeń. Wstępne informacje przekazane przez rosyjskie władze nie wskazywały na ofiary tego konkretnego ataku.

Co potrafi ukraińska rakieta Flamingo?

FP-5 Flamingo to ukraiński pocisk manewrujący opracowany przez firmę Fire Point. Jedną z jego największych zalet jest zasięg, który według dostępnych danych wynosi około 3000 km. Oznacza to, że broń może dosięgnąć celów położonych daleko w głębi Rosji. Pocisk ma od 12 do 14 metrów długości, a jego masa startowa wynosi około 6 ton.

Szczególnie imponujące są możliwości głowicy bojowej. Jej masa wynosi aż 1150 kg. Dla porównania głowica amerykańskiego pocisku Tomahawk Block V jest ponad dwa razy lżejsza. Flamingo napędza silnik turboodrzutowy AI-25TL, a dodatkowy silnik na paliwo stałe pomaga podczas startu. Pocisk osiąga prędkość przelotową od 850 do 900 km/h, a maksymalnie może rozpędzić się do około 950 km/h.

Ukraiński pocisk manewrujący dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo zaprezentowany przez Fire Point na targach MSPO 2026 w Kielcach Krzysztof Popławski/CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en) Wikipedia

Do naprowadzania wykorzystuje nawigację satelitarną GPS/GNSS, a w razie problemów z sygnałem może korzystać z zapasowego systemu nawigacji inercyjnej (INS). Producent postawił na stosunkowo prostą konstrukcję, co ma ułatwiać i przyspieszać produkcję kolejnych egzemplarzy. To ważne, ponieważ Ukraina potrzebuje broni zdolnej do rażenia odległych, dobrze chronionych celów.

Most był już celem ukraińskich ataków

Most Krymski nie pierwszy raz znalazł się na celowniku Ukrainy. W październiku 2022 roku, otwiera się w nowym oknie i lipcu 2023 roku, otwiera się w nowym oknie przeprawa została poważnie uszkodzona, ale za każdym razem udało się przywrócić jej funkcjonowanie.

Tym razem skala zniszczeń może oznaczać kolejne poważne problemy dla Rosji. Most jest ważnym szlakiem transportowym, którym można dostarczać zaopatrzenie i sprzęt wojskowy na okupowane tereny Ukrainy.

Źródła: PAP, kyivindependent, Wikipedia

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