Ukraina ujawniła system Ryf. Nowa broń już zwalcza rosyjskie drony

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Ukraina po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowała swój system obrony przeciwlotniczej "Ryf", który już od kilku miesięcy znajduje się na wyposażeniu sił zbrojnych i bierze udział w zwalczaniu rosyjskich bezzałogowców. To rozwiązanie opracowane i wdrożone do produkcji seryjnej już w czasie wojny z Rosją.

Ukraiński żołnierz siedzący na systemie obrony przeciwlotniczej Ryf
Ukraina po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowała system przeciwlotniczy "Ryf" dimdim @dimdim518484 za SuspilneTwitter

O istnieniu systemu poinformowano za pośrednictwem materiału przygotowanego przez ukraińskiego nadawcę Suspilne, w którym pokazano żołnierzy 101. Samodzielnego Dywizjonu Rakiet Przeciwlotniczych 30. Korpusu Piechoty Morskiej Marynarki Wojennej Ukrainy.

To właśnie ta jednostka wykorzystuje "Ryf" do ochrony przestrzeni powietrznej, a jak przekazał dowódca jednego z wozów bojowych - występujący pod pseudonimem "Samuraj" - ma go do dyspozycji od 1 stycznia 2026 roku. Według operatorów zestaw wykorzystywany jest przede wszystkim do przechwytywania rosyjskich dronów atakujących ukraińskie cele.

Powiedzieć, że jest bardzo trudno? Nie. Wszystko zależy od umiejętności i praktyki. Mogę powiedzieć, że obecnie nasza specjalność ma ogromne znaczenie. Na początku wojny większy priorytet miały wojska pancerne, artyleria i moździerze. Teraz jednak przeciwnik znacznie częściej wykorzystuje Shahedy, Gerbery i wszystko, co związane z systemami bezzałogowymi
dodał wojskowy.

Nowe rakiety, sprawdzona konstrukcja

"Ryf" wykorzystuje podwozie radzieckiego zestawu "Strieła-10", zachowując gąsienicowy transporter MT-LB, mechanizmy naprowadzania wyrzutni oraz stanowisko operatora. Najważniejsze elementy systemu zostały jednak całkowicie przeprojektowane - na wyrzutni znajdują się cztery pociski RK-10 umieszczone w hermetycznych kontenerach transportowo-startowych. Między nimi zamontowano nowoczesną głowicę optoelektroniczną wyposażoną w kamerę dzienną, termowizyjną oraz dalmierz laserowy.

Pociski RK-10 wykorzystują naprowadzanie typu laser beam-riding, w którym rakieta utrzymuje się w kodowanej wiązce lasera prowadzonej przez operatora aż do trafienia celu. Podobne rozwiązanie stosowane jest m.in. w szwedzkim systemie RBS 70, brytyjskim Stormer HVM oraz zestawie RapidRanger. Deklarowany zasięg zwalczania celów wynosi do 10 kilometrów, a opublikowane nagrania pokazują skuteczne zestrzelenie rosyjskiego bezzałogowca z odległości ok. 4-5 kilometrów.

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Wojna nie zatrzymała programu

Prace nad pociskiem RK-10 oraz systemem "Ryf" były zaawansowane jeszcze przed rosyjską inwazją. Pierwsze strzelania z użyciem ostrej amunicji przeprowadzono w grudniu 2021 roku, zaledwie kilka tygodni przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny. Mimo trwającego konfliktu projekt został ukończony, uruchomiono produkcję seryjną, a zestawy zaczęły trafiać do jednostek bojowych.

Materiał Suspilne pokazuje, że ukraińskie wojska nadal wykorzystują również starsze zestawy "Strieła-10". Różnica jest jednak wyraźna, radzieckie wyrzutnie przenoszą jedynie dwa gotowe do odpalenia pociski, podczas gdy "Ryf" dysponuje pełnym zapasem czterech rakiet RK-10. Przejście na krajową amunicję ma także wymiar logistyczny, pozyskiwanie pocisków do poradzieckich systemów przeciwlotniczych staje się coraz trudniejsze, tymczasem lokalna produkcja może zapewnić stabilne dostawy uzbrojenia i wydłużyć okres eksploatacji istniejących wyrzutni.

"Ryf" nie jest też jedynym nowym projektem ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, bo podczas targów Eurosatory 2026 w Paryżu po raz pierwszy zaprezentowano również naziemny system przeciwlotniczy DRAGON, zdolny do wykorzystania pocisków R-60, R-73 oraz AIM-9M - dla tego zestawu opracowywana jest także nowa rakieta ST-100.


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