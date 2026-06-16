Jednym z najczęściej komentowanych elementów nowych regulacji jest wprowadzenie nagrody w wysokości 100 tys. hrywien (ok. 8 tys. złotych) za pojmanie żołnierza przeciwnika - kwota ta ma być dzielona proporcjonalnie między wszystkich uczestników operacji. Rząd zakłada, że rozwiązanie to może zwiększyć liczbę jeńców wojennych, którzy następnie mogą zostać wykorzystani w procesie wymiany.

Za eliminację przeciwnika w trakcie walki przewidziano natomiast 15 tys. hrywien (ok. 1,2 tys. złotych), ale warunkiem wypłaty jest odpowiednie udokumentowanie zdarzenia, najlepiej w formie nagrania wideo. Nowe przepisy są częścią szerszego programu pilotażowego koordynowanego przez ministerstwo obrony, który ma obowiązywać przez dwa lata i obejmuje różne formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, w tym siły zbrojne, służby specjalne, Gwardię Narodową, straż graniczną oraz policję.

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Dodatkowe "świadczenia" dla żołnierzy

System wynagrodzeń przewiduje również dodatkowe świadczenia dla żołnierzy bezpośrednio uczestniczących w działaniach bojowych. Mogą oni otrzymywać do 100 tys. hrywien miesięcznie, proporcjonalnie do czasu spędzonego na froncie. Dodatkowe premie uzależnione są także od charakteru wykonywanych zadań.

W przypadku działań na linii styczności bojowej przewidziano wyższe stawki, do 170 tys. hrywien miesięcznie dla żołnierzy wykonujących zadania w pierwszej linii, a także 70 tys. hrywien dla działań na poziomie kompanii. Wprowadzono również dzienne stawki za operacje szturmowe, sięgające od 20 tys. do 40 tys. hrywien.

Dodatkowe wynagrodzenie obejmuje także stanowiska dowodzenia, gdzie przewidziano 50 tys. hrywien miesięcznie dla personelu kierującego działaniami bojowymi. Instruktorzy wojskowi mogą liczyć na miesięczne dodatki w wysokości od 15 tys. do 30 tys. hrywien. Łączna wysokość świadczeń została ograniczona do maksymalnie 460 tys. hrywien miesięcznie na osobę, jednocześnie przepisy przewidują, że w przypadku spełnienia kilku kryteriów jednocześnie wypłacane będzie najwyższe przysługujące świadczenie.

Nie tylko dla obywateli Ukrainy

Program obejmuje nie tylko obywateli Ukrainy, ale także cudzoziemców i bezpaństwowców służących na podstawie kontraktów. Regulacje określają również zasady rekrutacji oraz warunki służby w czasie stanu wojennego.

Dodatkowo wprowadzono mechanizmy związane z odpoczynkiem po działaniach bojowych - żołnierzom ma przysługiwać jeden dzień wolny za każde dwa dni spędzone na pierwszej linii, zależnie od decyzji dowództwa i sytuacji operacyjnej.

Przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia, natomiast część dotycząca nowych świadczeń obowiązuje od 1 czerwca 2026 roku. Po zakończeniu programu pilotażowego rząd planuje przeprowadzenie jego ewaluacji i ewentualne wprowadzenie zmian legislacyjnych.

Lek na raka jajnika daje nadzieję na dłuższe i lepsze życie © 2026 Associated Press