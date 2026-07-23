Ukraińcy chwalą się szkoleniem na polskich Rosomakach

Jak pisze ukraińska jednostka szkolenie odbyło się w nowoczesnej polskiej bazie i zostało przeprowadzone przez lokalnych instruktorów zajmujących się Rosomakami. Obejmowało ono budowę pojazdu, jego główne układy, diagnostykę, konserwację oraz usuwanie usterek. Po zakończeniu szkolenia wszyscy ukraińscy uczestnicy pomyślnie zdali egzaminy końcowe i otrzymali odpowiednie certyfikaty.

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Ukraińskie media zwróciły dużą uwagę na to szkolenie. Portal Euromaidan Press podkreśla, że dzięki niemu ukraińscy żołnierze nie będą musieli wysyłać Rosomaków na naprawy do Polski. Szkolenie ma pozwolić na utrzymanie sprawności wozów przez ukraińskich żołnierzy blisko frontu.

Warto wspomnieć, że Ukraińcy używają polskich Rosomaków, które zostały im przekazane w pierwszym półroczu w 2023 roku. Z magazynów polskiej armii wysłano nieokreśloną liczbę Rosomaków, uzbrojonych w wieżę Hifist-30P. Po raz pierwszy wzięły udział w walkach podczas kontrofensywy w lecie 2023 roku. Według portalu Oryx do tej pory Ukraińcy mieli stracić sześć Rosomaków.

Zdjęcia przerobione AI?

146. Samodzielny Pułk Napraw i Remontów do informacji o szkoleniu swoich żołnierzy w Polsce dodał cztery zdjęcia. Po przyjrzeniu się im zaskakująco można zauważyć kilka artefaktów, charakterystycznych dla modyfikacji AI. Szczególnie widoczne są szczegóły na tle np. napisy na wieży Rosomaka lub żołnierz/żołnierka o nienaturalnych proporcjach, na co zwracają uwagę internauci.

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O kwestię zdjęć zapytaliśmy 146. Samodzielny Pułk Napraw i Remontów. Na moment publikacji materiału nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Należy jednak podkreślić, że takie podejrzenia nie zaprzeczają przeprowadzeniu szkoleń. Takie inicjatywy są prowadzone w Polsce regularnie, jako forma wsparcia w wykorzystaniu przez Ukraińców polskiego sprzętu wojskowego na froncie.

Wojna na Ukrainie. W Polsce regularnie szkoli się ukraińskich żołnierzy

Regularnie też w Polsce są szkoleni ukraińscy żołnierze nie tylko z wykorzystania polskiego sprzętu. W naszym kraju od jesieni 2022 realizowana jest międzynarodowa Misja Wsparcia Wojskowego na Ukrainie (EUMAM Ukraine). Ważnym punktem tych działań jest międzynarodowe dowództwo Combined Arms Training Command (CAT-C), ulokowane w Żaganiu. Dzięki tej działalności na poligonach w Polsce szkoleni są ukraińscy żołnierze z różnych specjalizacji.