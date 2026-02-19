Ukraińcy dopadli rzadki rosyjski dron. Książę Oleg Prorok to nowość

Daniel Górecki

Operatorzy dronów z pułku Dnipro-1 zniszczyli rzadki rosyjski bezzałogowy samolot rozpoznawczy znany jako "Książę Oleg Prorok" - stosunkowo nowy typ drona używany przez Moskwę do głębokiego rozpoznania pola bitwy.

Duży dron o czarno-czerwonym wykończeniu leci nad śnieżnym krajobrazem miasta, w tle widoczne są pola, budynki i zamarznięte drogi, a na górze znajdują się napisy w języku ukraińskim.
Nowy rosyjski dron rozpoznawczy zneutralizowany przez policję UkrainyNarodowa Policja Ukrainydomena publiczna

Operatorzy dronów z pułku Dnipro-1 wchodzącego w skład Zjednoczonej Brygady Szturmowej "Furia" Narodowej Policji Ukrainy zniszczyli rzadki rosyjski bezzałogowiec rozpoznawczy znany jako "Książę Oleg Prorok" - stosunkowo nowy dron wykorzystywany prawdopodobnie do dalekiego rozpoznania pola walki.

Ukraińska policja poluje na rosyjskie drony

Narodowa Policja Ukrainy poinformowała, że rosyjskie siły zaczęły ostatnio używać tego nowego systemu bezzałogowego na obszarze jej odpowiedzialności. Dron opisano jako model o konstrukcji samolotowej, przeznaczony głównie do misji głębokiego zwiadu. Pomimo rosyjskich twierdzeń o jego wysokiej skuteczności, ukraińscy operatorzy szybko go wykryli, zidentyfikowali i zniszczyli.

Bojownicy Furii wciąż dodają do czarnej listy kolejne rzadkie "ptaki" przeciwnika. Po raz kolejny nasi operatorzy UAV udowodnili, że ukraińskie niebo pozostaje zamknięte dla okupantów
podkreśliła Narodowa Policja Ukrainy.

Zgodnie z rosyjskimi źródłami, "Książę Oleg Prorok" to konstrukcja o następujących parametrach:

  • Maksymalna prędkość: do 130 km/h
  • Maksymalny pułap lotu: do 100 metrów
  • Zasięg operacyjny: do 45 km

Rosjanie reklamowali jako jego "główną zaletę" rzekomo wysoką przeżywalność, również dlatego, że Ukraińcy mieliby mylić go z własnymi dronami. System został zaprojektowany do prowadzenia rozpoznania powietrznego, korygowania ognia artyleryjskiego i oceny skuteczności działań uderzeniowych dronów. Jego zniszczenie pokazuje jednak, że nawet nowo wprowadzane rosyjskie platformy pozostają podatne na ukraińskie zdolności przeciwdronowe.

Daniel Górecki
