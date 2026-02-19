Operatorzy dronów z pułku Dnipro-1 wchodzącego w skład Zjednoczonej Brygady Szturmowej "Furia" Narodowej Policji Ukrainy zniszczyli rzadki rosyjski bezzałogowiec rozpoznawczy znany jako "Książę Oleg Prorok" - stosunkowo nowy dron wykorzystywany prawdopodobnie do dalekiego rozpoznania pola walki.

Ukraińska policja poluje na rosyjskie drony

Narodowa Policja Ukrainy poinformowała, że rosyjskie siły zaczęły ostatnio używać tego nowego systemu bezzałogowego na obszarze jej odpowiedzialności. Dron opisano jako model o konstrukcji samolotowej, przeznaczony głównie do misji głębokiego zwiadu. Pomimo rosyjskich twierdzeń o jego wysokiej skuteczności, ukraińscy operatorzy szybko go wykryli, zidentyfikowali i zniszczyli.

Bojownicy Furii wciąż dodają do czarnej listy kolejne rzadkie "ptaki" przeciwnika. Po raz kolejny nasi operatorzy UAV udowodnili, że ukraińskie niebo pozostaje zamknięte dla okupantów

Zgodnie z rosyjskimi źródłami, "Książę Oleg Prorok" to konstrukcja o następujących parametrach:

Maksymalna prędkość: do 130 km/h

Maksymalny pułap lotu: do 100 metrów

Zasięg operacyjny: do 45 km

Rosjanie reklamowali jako jego "główną zaletę" rzekomo wysoką przeżywalność, również dlatego, że Ukraińcy mieliby mylić go z własnymi dronami. System został zaprojektowany do prowadzenia rozpoznania powietrznego, korygowania ognia artyleryjskiego i oceny skuteczności działań uderzeniowych dronów. Jego zniszczenie pokazuje jednak, że nawet nowo wprowadzane rosyjskie platformy pozostają podatne na ukraińskie zdolności przeciwdronowe.

