O rozwiązaniach z rodziny Ratel usłyszeliśmy pierwszy raz już jesienią 2023 roku, kiedy to w sieci zaczęły się pojawiać informacje o testowanych przez ukraińską armię dronach kołowych Ratel S. Te małe kołowe roboty-kamikadze dostępne były w dwóch wersjach, przenoszącej dwie bomby moździerzowe kal. 82 mm lub tradycyjne miny przeciwpancerne TM-62, pozwalając szybko i skutecznie neutralizować rosyjskich żołnierzy i ich pojazdy.

To jednak dopiero początek, bo w ramach inicjatywy Brave1 powstał również Ratel Deminer. Przypomnijmy, że chodzi o specjalny projekt rządowy Kijowa, którego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań mogących przysłużyć się armii - każdy może zgłosić swój pomysł, rejestrując się na wskazanej stronie, a zatwierdzone projekty są opracowywane i testowane. Jak sama nazwa wskazuje, tym razem chodziło o jednostkę do układania min oraz rozminowywania terenu, wykrywającą i neutralizującą miny przeciwpiechotne PFM-1, PMN-4, PMN-3 i PMN-2.

Rodzina Ratel rośnie w siłę

Następnie przyszedł czas na ukierunkowane na różne zadania modele Ratel M, Ratel X czy Ratel H, który dziś doczekał się nowego ulepszenia w postaci modułowego systemu startowego dla dronów FPV, a konkretniej czterokomorowej wyrzutni pozwalającej na transport i automatyczne odpalanie kilku maszyn bojowych bez udziału człowieka. Na opublikowanym nagraniu widać, jak pojazd otwiera jedną z komór i uruchamia dron sterowany za pomocą przewodu światłowodowego.

Każda z czterech komór ma boczne panele serwisowe, co ułatwia obsługę i szybki załadunek nowych maszyn. W przeciwieństwie do improwizowanych rozwiązań z frontu, to pierwszy fabryczny system tego typu w Ukrainie, gotowy do seryjnego montażu zarówno na nowych, jak i już używanych jednostkach. Eksperci podkreślają, że taka integracja dronów FPV z pojazdami naziemnymi może diametralnie zwiększyć przeżywalność operatorów - pojazd może dotrzeć do strefy startowej autonomicznie, podczas gdy żołnierze pozostają w ukryciu, co ogranicza ryzyko strat ludzkich i skraca czas reakcji na polu walki.

Otwartą kwestią pozostaje natomiast ochrona samych pojazdów przed wrogimi dronami, możliwe kierunki to konstrukcje osłonowe z siatkami maskującymi dostosowanymi do kształtu wyrzutni, a także integracja systemów walki radioelektronicznej, które mogłyby utrudniać przeciwnikowi wykrycie lub zneutralizowanie pojazdu.

Co potrafi Ratel H?

Ratel H to pojazd logistyczny o udźwigu 400 kg, który został zaprojektowany do zastosowań wielozadaniowych: transportu ładunków, dostarczania amunicji na pozycje, ewakuacji rannych oraz instalacji dodatkowych środków technicznych (krótkiego zasięgu walki radioelektronicznej, montażu modułów bojowych, noszy do ewakuacji). W nowej roli może stać się również elementem zautomatyzowanej sieci uderzeniowej, łączącej transport, zwiad i atak.

Wymiary i parametry techniczne RATEL H:

Wymiary: 2300 × 1300 × 1900 mm

Masa (bez ładunku): 1100 kg

Masa z ładunkiem: 1500 kg

Kamera dzienna: tak

Kamera nocna: tak

Zasięg użycia (promień operacyjny): ≥ 50 km

Prędkość maksymalna: 8 km/h

Zasięg przemieszczania się (droga utwardzona): ≤ 60 km

Zasięg przemieszczania się (teren): ≤ 60 km

