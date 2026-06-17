A mowa o systemie rakietowym DART zaprojektowanym właśnie do odpalania z balonów stratosferycznych, rozwiązanie ma zapewnić zdolność uderzeniową odporną na zakłócenia walki elektronicznej, które odgrywają kluczową rolę na współczesnym polu walki. Projekt został opracowany przez Center of Innovative Technologies Program i jest obecnie na etapie przygotowań do oficjalnej kodyfikacji przez Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Balony zamiast wyrzutni. To działa

System zakłada wykorzystanie aerostatów jako platform startowych - rakieta ma być wynoszona na wysokość od 12 do 18 kilometrów, skąd rozpoczyna właściwą fazę lotu. Twórcy podkreślają, że same balony nie są ich autorskim rozwiązaniem, lecz powstają we współpracy z partnerami. DART mierzy 1,84 metra długości i waży 13 kilogramów, w zależności od konfiguracji przenosi głowicę bojową o masie od 3,5 do 10 kilogramów, wykorzystującą grafitowe elementy penetrujące.

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DART - ukraińska rakieta odporna na zakłócenia

Kluczowym elementem konstrukcji jest sposób naprowadzania. W początkowej fazie lotu pocisk korzysta z systemu nawigacyjnego, który odpowiada za stabilizację toru i prawidłowe wejście w trajektorię. Po osiągnięciu wysokości około 6 kilometrów system ten zostaje całkowicie wyłączony, w tym momencie uruchamiany jest silnik na paliwo stałe, a rakieta kontynuuje lot w kierunku celu po ustalonej trajektorii, bez dalszych korekt.

Taki sposób działania ma ograniczyć podatność na zakłócenia sygnału oraz inne formy walki elektronicznej. Aby zapewnić stabilność w szerokim zakresie warunków zrzutu, konstruktorzy zastosowali specjalne serwomechanizmy sterujące, które odpowiadają za kontrolę lotu w początkowej fazie.

Według twórców, wyłączenie systemów pokładowych w końcowej fazie sprawia, że pocisk staje się odporny na próby ingerencji elektronicznej, które są powszechnie stosowane podczas wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Zespół projektowy zapowiada dalszy rozwój platformy. W planach znajduje się stworzenie wariantów balistycznych oraz pocisków ziemia-powietrze opartych na technologii DART.





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