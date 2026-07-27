Ukraińcy mówią o nowej polskiej broni. Dostali ją po cichu

Warmate 5 trafił na Ukrainę. To polska broń

Do sieci zaczęły napływać informacje o wykorzystaniu przez Ukraińców nowej amunicji krążącej Warmate 5 z Polski. Po raz pierwszy informacje te podał 23 lipca kanał ukr_informant na Telegramie, wskazując, że najprawdopodobniej wykorzystywane są przez Główny Zarząd Wywiadowczy Ministerstwa Obrony Ukrainy, który używał już starsze wersje Warmate'a. Informacje te podały dalej ukraińskie media jak Defense Express czy UNN.

25 lipca na posiadanie dronów Warmate 5 przez Ukrainę wskazał dyrektor ds. komunikacji Grupy WB, Remigiusz Wilk. Na platformie X zamieścił wpis katalogowy Warmate 5 w organizacji NSPA (Agencji NATO ds. Wsparcia i Zaopatrzenia). W tym dokumencie wyszczególniono, że jedynym zarejestrowanym użytkownikiem Warmate'a 5 na ten moment jest Ukraina.

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Czym jest Warmate 5? Najnowsza amunicja krążąca z Polski

Warmate 5 to najnowsza i najcięższa wersja rodziny amunicji krążącej produkowanej przez Grupę WB. Charakteryzować się ma dużym zasięgiem, mogącym sięgać nawet około 100 kilometrów w zależności od warunków atmosferycznych, terenu czy założeń misji. Konstrukcja może pozostawać w locie przez 9 godzin, osiągać prędkość przelotową około 90 km/h i nawet 250 km/h w momencie ataku. Wyposażona jest w wymienną głowicę bojową o masie 5-10 kg. W zależności od wykonywanego zadania może być to głowica odłamkowo-burząca, termobaryczna lub przeciwpancerna.

Warmate 5 ma być środkiem precyzyjnego uderzenia do zwalczania pojazdów opancerzonych i stacjonarnych obiektów jak magazyny, stacje paliw, czy stacje radarowe.

Cicha dostawa nowej broni dla Ukrainy

Nie wiadomo na ten moment, ile Warmate'ów 5 mogą posiadać Ukraińcy oraz jak i kiedy się tam znalazły. Defense Express zaznacza, że systemy te mogły zostać zakupione w ramach ukraińskiego zamówienia obronnego lub ich dostawy mogły zostać sfinansowane przez Polskę, lub inny kraj. Portal podał tu przykład Szwecji, której minister obrony w kwietniu 2025 roku zapowiedział intencję zakupu przez jego kraj dronów dla Ukrainy, właśnie podczas odwiedzin w zakładach Grupy WB.

Dodatkowo jak zauważa Defense Express, Grupa WB posiada własną spółkę zależną na Ukrainie, która wcześniej zajmowała się naprawą i konserwacją produktów tej grupy eksploatowanych przez ukraińskie siły zbrojne, a także dostawą części zamiennych do tych produktów. Warto tu dodać, że we wrześniu 2025 roku wyszło na jaw, że Grupa WB uruchomiła na Ukrainie produkcję swoich dronów rekonesansu serii FlyEye, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.