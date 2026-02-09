Udało się nagrać spektakularny moment wojny za naszą granicą. Jeden z dronów Szahed przedarł się nad ukraińskie terytorium, lecąc na niewielkiej wysokości. Nagle na niebie pojawił się myśliwiec F-16, który tuż nad głowami obserwujących zaatakował cel za pomocą działka na bardzo bliskiej odległości. W mgnieniu oka niebo rozdarła wielka eksplozja, a z drona zostały tylko szczątki.

F-16. Strażnik ukraińskiego nieba

Myśliwce F-16 są jednym z kluczowych elementów ukraińskiej obrony powietrznej. Ich rola jest szczególnie ważna w obliczu ciągłych ataków Rosjan na ukraińską infrastrukturę cywilną i energetyczną. Te ataki wzmogły się wraz z ostrą zimą, która jest wykorzystywana jako broń do rzucenia na kolana ukraińskiego społeczeństwa.

Ukraińskie F-16 patrolują regularnie wielkie obszary Ukrainy, reagując na możliwe zagrożenia. Używając działka do niszczenia dronów, oszczędzają cenne pociski rakietowe na cele o większej wartości, choć takie zestrzeliwanie ich na bliskiej odległości jest bardzo ryzykowne. W warunkach już prawie czteroletniej wyniszczającej wojny jest to jednak często wymagane.

Ile F-16 ma Ukraina? Nie wszystkie mogą latać

Łącznie Ukraina ma zapewnione ponad 70 myśliwców F-16. Obecnie według szacunków przekazano około 50 sztuk. W wyniku działań wojennych Ukraina straciła trzy F-16.

Pierwsze F-16 na Ukrainie pojawiły się w sierpniu 2024 roku w wyniku działań koalicji 11 państw: Belgii, Danii, Holandii, Norwegii, Kanady, Luksemburga, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Tylko pierwsze cztery z wymienionych państw zgodziło się przekazać sprawne samoloty. Reszta koalicji zapewniła wsparcie logistyczne, finansowe oraz szkoleniowe przy wdrażaniu przez Ukraińców F-16.

Co jednak ciekawe, Ukraińcy otrzymali też nieokreśloną liczbę F-16 od Stanów Zjednoczonych, które już nie są zdolne do lotów, ale mogą posłużyć jako dawcy części zapasowych, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Możliwości i uzbrojenie ukraińskich F-16

Ukraina otrzymuje samoloty F-16AM/BM (jednomiejscowe/dwumiejscowe), czyli zmodernizowane maszyny z pierwszej seryjnej wersji myśliwca, które przeszły tzw. Mid Life Update w latach 90. Jest to modernizacja, która miała na celu przedłużenie cyklu życia starzejących się F-16.

Jednym z jej najważniejszych ulepszeń było wprowadzenie modułowego komputera misji (MMC) oraz radaru AN/APG-66(V)2, który umożliwia śledzenie do dziesięciu celów na raz. Ukraińskie F-16 jako uzbrojenie mogą wykorzystać działko M61A1 Vulcan, pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9, pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 czy bomby szybujące GBU-39 SDB.

