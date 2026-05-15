Ukraińcy ocenili polskiego Rosomaka. Wydali jednoznaczną opinię

Ukraińcy o KTO Rosomak. Polska broń walczy od lat

Polska przekazuje Ukrainie ogromną liczbę sprzętu militarnego do walki z rosyjską inwazją. Od początku konfliktu wysłaliśmy setki czołgów, wozów bojowych czy transporterów opancerzonych. Jedną z popularniejszych maszyn przekazanych do walki naszemu sąsiadowi są transportery KTO Rosomak.

Wozy te walczą na już od 2023 roku. Ministerstwo Obrony Ukrainy właśnie stworzyło specjalny materiał, w którym ukraińscy żołnierze podsumowują zdolności Rosomaka. Wprost go chwalą i nazywają "polskim drapieżnikiem".

Polski kołowy transporter opancerzony

Jak zauważają Ukraińcy Rosomak to kołowy transporter opancerzony o napędzie 8x8, który w zależności od wersji może ważyć od 22 do 26 ton. Platforma Rosomaka jest modułowa i wozy powstają w różnych wersjach m.in. centrów medycznych czy wozów zabezpieczenia technicznego. Ukraińcy otrzymali standardową wersję bojową z wieżą Hitfist-30 oraz wersję uzbrojoną w moździerz kalibru 120 mm o określeniu Rak.

KTO Rosomak na Ukrainie Ministerstwo Obrony Ukrainy materiał zewnętrzny

Standardowy Rosomak w wersji bojowej oprócz trzyosobowej załogi w postaci dowódcy, celowniczego i kierowcy może przewozić drużynę do ośmiu żołnierzy. Silnik diesla może rozpędzić wóz do 100 km\h po drodze. Ponadto Rosomak ma zdolność samodzielnego pływania, z prędkością do 10 km/h.

Głównym uzbrojeniem Rosomaka z wieża Hitfist-30 jest 30-mm działko automatyczne Mk 44 Bushmaster II. Jest skuteczne przeciwko lekkim pojazdom opancerzonym, śmigłowcom i wrogiej sile roboczej. Dodatkowym uzbrojeniem jest karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm.

"Polski drapieżnik"

Ukraińcy bardzo pozytywnie oceniają polskiego Rosomaka. Materiał Ministerstwa Obrony Narodowej Ukrainy wymienia kilka głównych zalet, które podają żołnierze na froncie:

Łatwość obsługi - pojazd jest prosty w obsłudze, a załoga szybko może go opanować;

Skuteczność uzbrojenia - działo Bushmaster charakteryzuje się dużą szybkostrzelnością (200 pocisków na minutę) i umożliwia szybką zmianę rodzaju amunicji przy wystrzale;

Manewrowość i prędkość - pojazd skutecznie wykonuje zadania bojowe, w tym szybkie przemieszczanie się na pozycje, atakowanie celów oraz błyskawiczne wycofywanie się;

Przeżywalność załogi - transporter skutecznie spełnia swoją podstawową funkcję, jaką jest ochrona życia załogi nawet przy ciągłych atakach dronów wroga, a uszkodzone pojazdy są następnie naprawiane i ponownie wprowadzane do służby.

Ukraińcy twierdzą, że Rosomak to bardzo wszechstronna i wytrzymała konstrukcja w swojej klasie. Potwierdza to możliwości polskiej konstrukcji i wyróżnia ją na tle innych transporterów opancerzonych.

