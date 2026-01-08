Francuskie myśliwce Mirage 2000-5F po raz pierwszy wzbiły się w niebo nad Ukrainą 3 marca 2025 roku, a już 5 dni później, wraz z myśliwcami F-16, wzięły udział w pierwszej misji, jaką było odparcie potężnego rosyjskiego ataku rakietowego na ukraińskie miasta. Armia Kremla wykorzystała aż 25 pocisków manewrujących Ch-101/Ch-102 oraz jeden Ch-90, osiem rakiet Kalibr, trzy rakiety S-300, osiem pocisków rakietowych Raduga Ch-59 oraz 194 dronów. Myśliwce Mirage i F-16 zestrzeliły kilkanaście sztuk środków napadu powietrznego i dzięki temu uratowały życie wielu ukraińskich cywili, ponieważ największe rakiety miały uderzyć w cele leżące w centrach miast.

Od tamtej pory mają na swoim koncie już setki zneutralizowanych rosyjskich pocisków. Z tej okazji, Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały w sieci piękne zdjęcie jednej z maszyn, która przygotowana jest do misji. Jest to pierwsze tak szczegółowe zdjęcie Mirage 2000 w malowaniu Sił Powietrznych Ukrainy. Pojawienie się tych maszyn w kraju naszego wschodniego sąsiada było kolejnym krokiem w zachodnim wsparciu dla Kijowa i walce z Rosją.

Ukraińcy pierwszy raz pokazali myśliwce Mirage 2000

Myśliwce Mirage 2000 niemal codziennie patrolują niebie nad Ukrainą. Niedawno pojawiły się informacje, że oprócz zwalczania rosyjskich pocisków, jedna z maszyn przeprowadziła uderzenie za pomocą pocisków AASM Hammer na rosyjskie centrum dowodzenia leżące bezpośrednio na terytorium Rosji. Kijów ujawnił, że możliwości pilotów wciąż wzrastają i mogą oni przeprowadzać coraz bardziej skomplikowane misje.

Francuski minister obrony Sébastien Lecornu potwierdził, że ukraińscy piloci, szkoleni od połowy 2024 roku we Francji, są gotowi do działania. Maszyny te niosą nie tylko wsparcie militarne, ale i symboliczne. Eksperci nie ukrywają, że to znak solidarności NATO wobec Ukrainy. Media znad Sekwany informują, że Ukraina ma w swojej flocie sześć sztuk tych maszyn, ale jest wielce prawdopodobne, że na tym się nie skończy, ponieważ nieoficjalnie mówi się docelowo o 12 samolotach.

Mirage 2000 służą na Ukrainie jako latające systemy obrony

Dassault Mirage 2000-5F to jednosilnikowy, wielozadaniowy myśliwiec o układzie delta, dostarczany Ukrainie przez Francję od lutego 2025 roku. Samolot ma wymiary: długość 14,36 m, rozpiętość skrzydeł 9,13 m, wysokość 5,20 m oraz powierzchnię nośną 41 m². Masa własna wynosi około 7500 kg, a maksymalna masa startowa sięga 17 000 kg, co pozwala na przenoszenie do 6300 kg uzbrojenia na 9 zewnętrznych węzłach. Napęd zapewnia silnik SNECMA M53-P2 z dopalaczem, generujący ciąg 64,3 kN bez dopalacza i 95,1 kN z dopalaczem.

Maszyny osiągają prędkość maksymalną na poziomie 2330-2500 km/h na dużej wysokości, pułap praktyczny 16 500-18 000 m oraz oferują prędkość wznoszenia około 285 m/s. Zasięg bez zbiorników zewnętrznych wynosi ok. 1550 km, a z nimi do 1850 km. Tymczasem promień bojowy wynosi 800-1000 km, w zależności od konfiguracji. Stałe uzbrojenie to dwa działka 30 mm DEFA 554, a w wersji ukraińskiej samolot wykorzystuje pociski MICA (zasięg do 80 km), SCALP-EG (>500 km), AASM Hammer oraz radar RDY z nowoczesną awioniką.

