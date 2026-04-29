Zużyte sieci rybackie jako pomoc wojskowa dla Ukrainy

Dzięki wsparciu brytyjskiego Ministerstwa Obrony ponad 220 sieci rybackich ma być w drodze na Ukrainę. To wynik deklaracji szkockiego rządu, który zapowiedział te dostawy w lutym. Zużyte sieci z hodowli łososia były przechowywane w oczekiwaniu na recykling, ale teraz trafią na Ukrainę na prośbę tamtejszego rządu. Koszt całej wysyłki ładunku o wadze 280 ton miał kosztować około 216 tys. funtów.

Warto dodać, że to nie pierwsza wysyłka używanych sieci rybackich na Ukrainę, która jest klasyfikowana jako pomoc wojskowa. Już wcześniej takie wysyłki dokonywały m.in. rządy Francji, Danii czy Szwecji.

Element antydronowej tarczy

Na pierwszy rzut oka klasyfikowanie używanych sieci rybackich jako pomoc wojskowa może się wydawać dziwne. Jednak te sieci posłużą do tworzenia specjalnych tarcz antydronowych do ochrony dróg i kluczowej infrastruktury. Stąd o ich wysyłkę z całego świata zabiega ukraiński rząd.

- Ukraiński minister ds. rozwoju społeczności zwrócił się bezpośrednio do Szkocji z prośbą o dostarczenie używanych sieci rybackich, które miałyby zostać przerobione na siatki przeciw dronom na drogach publicznych we wschodniej Ukrainie - stwierdził minister spraw zagranicznych szkockiego rządu, Angus Robertson.

W dobie pola walki opanowanego przez zmasowane ataki tanich dronów obie strony wojny na Ukrainie zaczęły wykorzystywać siatki jako specjalne tarcze. W zamyśle mają zatrzymywać bezzałogowce przed uderzeniem. Doświadczenie z wykorzystania tych rozwiązań pokazuje, że często potrafi być ono skuteczne w ochronie statycznych obiektów.

Szczególną popularną taktyką obu stron konfliktu na Ukrainie jest wykorzystywanie siatek do tworzenia "tuneli" nad drogami. Ma to zabezpieczyć transport samochodowy, który często pada ofiarą ataku niewielkich dronów kamikadze. Tworzy to dość zaskakująco wyglądające konstrukcje, które "otulają" drogi, o czym na łamach Interii GeekWeek pisał Daniel Górecki.

Tego typu siatki są wykorzystywane także jako ochrona przeciwdronowa na ważnych budynkach czy stanowiskach uzbrojenia np. artylerii. Warto dodać, że używane są także do zapewnienia ochrony dla obiektów cywilnych.

