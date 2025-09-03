O modułach UMPK głośno zrobiło się już jesienią 2023 roku, kiedy to coraz częściej można było przeczytać, że Rosjanie szukają nowych sposobów atakowania ukraińskich pozycji, bo pociski kierowane i drony kamikadze zaczynają być coraz mniej skuteczne. Jedynym z takich rozwiązań okazały się zmodyfikowane bomby lotnicze z czasów ZSRR wyposażone w UMPK, czyli Ujednolicony Moduł Planowania i Korekcji, zaprojektowany do stosowania z niekierowanymi bombami lotniczymi, jak FAB-250 i FAB-500 (bomby ogólnego przeznaczenia z głowicą odłamkowo-burzącą).

JDAM-ER po rosyjsku

Rosjanie zrzucają te bomby szybujące z odrzutowców Su-34 i Su-35, przelatując nad kontrolowanym przez siebie terytorium, gdzie ukraińska obrona powietrzna nie sięga. Następnie bomby rozkładają dołączone skrzydła, przelatują kilkadziesiąt kilometrów, przekraczają linię frontu i uderzają w terytorium Ukrainy naprowadzane na określone współrzędne za pomocą zintegrowanego układu inercyjnego z korekcją GPS. Mówiąc wprost, zmieniają przestarzałe ładunki wybuchowe w nowocześniejszą bombę szybującą - dokładanie tak samo jak amerykański system JDAM-ER, czyli Joint Direct Attack Munition.

Ukraińcy też mają. Od Su-24 do MiG-29

Nic więc dziwnego, że i Ukraińcy postanowili w końcu spróbować czegoś podobnego. Biuro konstrukcyjne Medoid już w czerwcu potwierdziło, że pracuje nad ukraińskim odpowiednikiem rosyjskiego Ujednoliconego Modułu Planowania i Korekcji (UMPK), który przekształca konwencjonalne bomby lotnicze w precyzyjne bomby szybujące. Zdradziło też, że system jest już testowany w locie, zasięg rozwiązania wynosi 60 kilometrów, a planowane modernizacje mają go wydłużyć do 80 km.

Niedługo później mogliśmy zobaczyć pierwsze nagrania prezentujące ten system w konfiguracji z samolotem szturmowym Su-24, a obecnie integrowany jest on już z MiG-29, czyli najliczniejszym ukraińskim myśliwcem, który posiada wystarczający udźwig, by przenosić bomby o masie 500 kg. Zdaniem analityków to logiczny kierunek rozwoju, zredukowane liczebnie i wykorzystywane do zadań strategicznych Su-24 są nośnikami pocisków Storm Shadow/SCALP, natomiast MiG-29 zapewnia masowe zastosowanie nowego uzbrojenia w codziennych operacjach taktycznych.

Ukraiński KAB, choć wizualnie powiela rozwiązania rosyjskiego UMPK, posiada nową głowicę bojową opracowaną we współpracy z zagranicznymi partnerami, dostosowaną do lokalnych możliwości produkcyjnych. To zdaniem ekspertów bardzo ważne, bo integracja krajowej bomby szybującej to dla ukraińskiego lotnictwa krok milowy. Siły Powietrzne muszą być zdolne do zrzutu nawet 100 bomb dziennie, a dostawy zachodnich systemów precyzyjnych, jak GBU-39 czy AASM Hammer, są ograniczone, dlatego rodzima alternatywa może w praktyce zadecydować o intensywności i skuteczności ukraińskich uderzeń.

