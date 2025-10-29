M270 MLRS na froncie w Ukrainie. Pierwsze duże wsparcie Zachodu

Ukraińska armia w walce wykorzystuje systemy uzbrojenia z całego świata. Jednym z najbardziej znanych jest artyleria rakietowa M270 MLRS - starszy kuzyn znanego zestawu HIMARS. Pierwsze tego typu systemu trafiły z w ręce Ukraińców jeszcze w lipcu 2022 roku i łącznie z zasobów armii Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch wysłano do Ukrainy 21 MLRSów. To także tłumaczy dlaczego tak rzadko można zobaczyć nagrania tej broni z Ukrainy. Jest jej tam zwyczajnie bardzo mało na całym froncie.

M270 MLRS bronią strategicznego miasta

Wyrzutnie M270 brały udział w wielu bitwach na terenie Ukrainy. Najnowsza ma miejsce podczas trwającej bitwy o strategiczne miasto Dobropole w obwodzie donieckim. Rosjanie nacierają na miasto pancernymi kolumnami, a na ich drodze stoją ukraińskie oddziały piechoty.

Ukraińcy ujawnili, że do obrony miasta wykorzystują właśnie M270 MLRS. Jedno z nagrań, na których widać ostrzał z tej wyrzutni udostępnił ukraiński kanał Telegram Taras Grygorowicz z opisem, że żołnierze ostrzeliwują tą bronią rosyjskie kolumny pojazdów pancernych, które szturmują Dobropole.

Rozwiń

Amunicja M270 MLRS nie zawiera pocisków stricte o przeznaczeniu przeciwpancernym. Niemniej jej podstawowy zestaw pocisków serii M26 wykorzystuje zestaw subamunicji, która może razić piechotę, szturmującą wraz z pojazdami. Dodatkowo Ukraińcy posiadają pociski GMLRS o zwiększonym zasięgu z unitarną głowicą.

Wyrzutnia M270 MLRS potrafi zatrzymać duży szturm

M270 MLRS (Multiple Launch Rocket Systems) to opancerzona, gąsienicowa, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet kierowanych i niekierowanych produkcji amerykańskiej firmy Lockheed Martin. Jest skuteczny przeciwko żołnierzom, lekkim pojazdom, artylerii czy obronie przeciwrakietowej. M270 znajduje się w służbie amerykańskich sił od 1983 roku. Broń jest również wykorzystywana w innych siłach NATO. Ogółem M270 używa 14 państw. Do 2003 roku wyprodukowano łącznie 1300 tych pojazdów. Sama wieloprowadnicowa wyrzutnia umieszczona została też na wersji kołowej, którą oznaczono HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

W jednym momencie M270 MLRS może wystrzelić ze swojej wieloprowadnicowej wyrzutni do 12 pocisków rakietowych kalibru 227 mm w mniej niż 60 sekund. Dodatkowo może wystrzeliwać pociski balistyczne krótkiego zasięgu serii ATACMS.

