Nowe Protectory w rękach Ukraińców. Pieniądze na nie wyłożyli Niemcy

O przekazaniu nowej partii wozów Protector poinformował ich producent - ukraińska firma Ukrainian Armor. 10 maszyn zostało rozdysponowanych do czterech jednostek Gwardii Narodowej Ukrainy. Posłużą do realizacji zadań logistycznych i ewakuacyjnych w strefie działań wojennych.

Ukrainian Armor poinformował, że dostawa jest częścią zamówienia na 100 Protectorów dla ukraińskich sił zbrojnych. Nie zdradzono kosztów tej umowy oraz jej terminu wykonania. Wiadomo, że kontrakt ten jest współfinansowany przez niemiecki rząd w ramach szerokiej gamy pakietów pomocy militarnej.

- Nasz kompleks logistyczny Protector sprawdził się już w jednostkach wojskowych podległych Ministerstwu Obrony Ukrainy. W oparciu o pozytywne opinie ze strony wojska i zrozumienie potrzeby ochrony ludzi na froncie partnerzy zakontraktowali 100 naszych kompleksów dla Gwardii Narodowej Ukrainy. Robotyzacja logistyki pozwala nam wykonywać ważne zadania bez zbędnego ryzyka dla personelu - powiedział prezes firmy Władysław Biełbas.

Robot bojowy Protector podczas testów. Ukrainian Armor materiał zewnętrzny

Nowe roboty Protector mają być koniem roboczym ukraińskiej armii

Protector został zaprojektowany do realizacji zadań logistycznych i ewakuacyjnych w strefie działań wojennych. Umożliwia dostarczanie amunicji, żywności, paliwa, sprzętu inżynieryjnego i innych materiałów, a także ewakuację rannych. Może także posłużyć jako platforma dla stacji uzbrojenia, sprzętu do walki elektronicznej, sprzętu do rozpoznania sygnałów oraz sprzętu do wywiadu elektronicznego.

Ładowność Protectora wynosi 1480 kg, co według Ukrainian Armor jest jedną z najwyższych wartości wśród autonomicznych systemów lądowych. Pozwala to na transport znacznych ilości niezbędnego zaopatrzenia w jednym kursie. Ponadto autonomiczny pojazd jest w stanie holować przyczepę o wadze do 4 ton, co dodatkowo zwiększa objętość transportowanego ładunku. Zasięg operacyjny wozu wynosi do 400 km.

Dalsza robotyzacja armii

Protector jest już wykorzystywany przez ukraińskie wojsko na froncie. W szczególności te systemy znajdują się na wyposażeniu 16. Samodzielnej Brygady Artylerii Gwardii Narodowej. Nowe wozy zostaną rozmieszczone na kierunku miasta Dobropole w obwodzie donieckim.

Dostawa tych maszyn ma być elementem szerszej kampanii robotyzacji ukraińskiej armii, rozpoczętej jeszcze przez byłego ministra obrony Ukrainy, Mychajło Fedorowa. Wykorzystanie takich kompleksów pozwala wykonywać więcej zadań bez bezpośredniego angażowania żołnierzy na niebezpiecznych odcinkach tras, chroniąc ich życie.