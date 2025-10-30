Rosyjska armia założyła sobie bazę operatorów dronów kamikadze w jednym z budynków mieszkalnych w okupowanej części obwodu sumskiego. Ukraińscy operatorzy dronów namierzyli placówkę okupantów i postanowili przeprowadzić na nią atak za pomocą potężnych kierowanych bomb lotniczych dostarczonych z Francji.

W sieci pojawił się materiał filmowy, na którym uwieczniono przebieg tej kolejnej spektakularnej misji. Można na nim zobaczyć moment uderzenia dwóch francuskich bomb AASM Hammer w budynek mieszkalny. Eksplozje były tak gigantyczne, że zmieniły jego środkową część w jedno wielkie gruzowisko. Oddział rosyjskich droniarzy poniósł śmieć na miejscu.

Zaatakowali bazę Rosjan. To pokaz potęgi broni z Francji

Ten atak pokazuje niesamowitą potęgę pocisków AASM Hammer. Wystarczy zaledwie jeden taki pocisk i przestaje istnieć jeden duży budynek lub kilka małych domków jednorodzinnych. Te francuskie bomby może przenosić ukraiński myśliwiec MiG-29 lub słynne F-16. Eksperci tłumacza, że ta broń jest obecnie najważniejszą w arsenale lotniczym. Siły Zbrojne Ukrainy używają je na przemian z amerykańskimi bombami kierowanymi GBU-39 lub JDAM.

Z najnowszych informacji wynika, że Francja dostarcza Ukrainie bomby AASM Hammer regularnie. Na przykład w styczniu 2024 roku pojawiły się dane, że kraj ten zobowiązał się dostarczać ok. 50 bomb miesięcznie przez rok, co daje potencjalnie ok. 600 bomb rocznie. Podobnie odbywało się to w 2025 roku i może dziać w 2026 roku. Zapotrzebowanie Ukrainy na te bomby jest duże, szacuje się, że mogą zużywać kilkadziesiąt bomb dziennie w intensywnych działaniach bojowych, co sugeruje, że liczba dostarczonych bomb może być znaczna, ale ograniczona zdolnościami produkcyjnymi Francji.

Setki ataków na Rosję unikalną bronią AASM Hammer

Jakiś czas temu, Paryż postanowił udoskonalić bomby AASM Hammer z myślą właśnie o prowadzeniu skuteczniejszych ataków na Rosjan w Ukrainie i bezpośrednio na terytorium Rosji. Chodzi tu o bomby AASM XLR (Extra Long Range). Ten wariant dostępny w wersjach 250 kg i 1000 kg, jest wyposażony w zminiaturyzowany silnik odrzutowy, prawdopodobnie typu ramjet, podobny do stosowanego w pociskach Meteor.

Dzięki temu, zasięg bomb wzrósł do 150-200 km przy zrzucie z dużej wysokości, w porównaniu do ok. 70 km w standardowych wersjach AASM. Umożliwia to precyzyjne uderzenia na odległe cele, co jest szczególnie istotne w misjach typu SEAD, czyli tłumienia obrony przeciwlotniczej.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Wojska NATO w Ukrainie? Kosiniak-Kamysz: Nie było o tym mowy Polsat News Polsat News