Atak na Moskwę. Zełenski ujawnił, co uderzyło

W nocy z 19 na 20 września Ukraińcy przeprowadzili duży atak z użyciem rakiet i dronów na obiekty w obwodzie moskiewskim. W wyniku licznych uderzeń wybuchły pożary na terenie parku logistycznego Sofjino w obwodzie moskiewskim oraz w rafinerii ropy naftowej w stołecznej dzielnicy Kapotnia. Odległość tego rejonu od Kremla wynosi około 15 kilometrów.

Atak skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który zdradził, że użyto w nim najnowszej broni w ukraińskim arsenale pocisku Fire Point FP-5 Flamingo. W sieci pojawiły się zdjęcia, które mają przedstawiać szczątki pocisku, który spadł około 25 kilometrów od centrum Moskwy.

FP-5 Flamingo jest używany przez Ukraińców od sierpnia 2025 roku. Według analizy niemieckiego analityka ds. broni rakietowej Fabiana Hoffmana do tej pory Ukraińcy mogli użyć 50 pocisków Flamingo, z czego w cel trafić miało około 10. Nie wiadomo, czy ataki z wykorzystaniem Flamingo na obiekty w obwodzie moskiewskim odniosły jakikolwiek sukces.

Rozwiń

FP-5 Flamingo - najpotężniejszy krajowy pocisk Ukrainy

FP-5 Flamingo to pierwszy wyprodukowany w Ukrainie "ciężki" system rakietowy. Rozwijany jest przez firmę Fire Point. Według producenta ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą około sześciu metrów, masę startową około 6000 kilogramów oraz ładowność bojową wynoszącą aż 1150 kilogramów. Jego zasięg ma wynosić 3000 kilometrów. Parametrami Flamingo ma dorównywać takim pociskom manewrującym jak amerykańskie BGM-109 Tomahawk.

Flamingo jest wyposażony w silnik turbowentylatorowy AI-25TL. Firma Fire Point podała, że pocisk porusza się z prędkością około 950 km/h. Prawdopodobnie odnosi się to do prędkości pod koniec lotu, przy czym prędkość przelotowa jest nieco niższa.

Co ciekawe, FP-5 ma być wyposażony w system naprowadzania opracowany przez francuski koncern Safran. Informację tę ujawnił francuski dziennik Le Monde, powołując się na wypowiedzi przedstawicieli obu stron podczas targów Eurosatory 2026 w Paryżu. System został zintegrowany z pociskiem już w 2025 roku, co miało znacząco poprawić jego celność. Niemniej jednak FP-5 nadal jest przykładem szybkiego i efektywnego wykorzystania zasobów do opracowania systemu ataku dalekosiężnego, a zarazem stanowi bardziej prowizoryczne rozwiązanie.