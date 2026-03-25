Ukraińscy żołnierze mają egzoszkielety i używają ich na froncie

Żołnierze ze specjalnymi egzoszkieletami

7. Korpus Szybkiego Reagowania Ukraińskich Sił Powietrzno-Desantowych opublikował niedawno materiał filmowy, na którym widać żołnierzy korzystających z tych systemów podczas operacji w pobliżu Pokrowska. Widać na nim żołnierzy wyposażonych w specjalne egzoszkielety.

Egzoszkielety ukraińskich żołnierzy pomagają w przenoszeniu i ładowania pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm do samobieżnej haubicy Caesar. Według korpusu systemy wersją testową, ocenianą zarówno pod kątem zastosowań logistycznych, jak i bojowych, co stanowi pierwsze znane testy technologii egzoszkieletów w warunkach bojowych w ukraińskich siłach zbrojnych.

Technologia nowych zdolności

Te egzoszkielety do noszenia na ciele zostały zaprojektowane tak, aby zmniejszyć obciążenie fizyczne nóg żołnierza nawet o 30 proc., umożliwiając jednocześnie poruszanie się z prędkością do 20 kilometrów na godzinę. Technologia ta ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ogromnego obciążenia fizycznego, jakiemu poddawane są załogi artylerii.

System zakłada się wokół talii i nóg, a jego rama rozciąga się wzdłuż pleców i w kierunku kolan. Siłowniki zamontowane na biodrach działają jak mechaniczne przeguby, pomagając przenieść część obciążenia z mięśni użytkownika na samo urządzenie. Egzoszkielety mają być wyposażone w oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które dostosowuje się w czasie rzeczywistym do ruchów użytkownika i warunków obciążenia, oferując wiele trybów pracy. Pomimo swoich możliwości prototypy pozostają lekkie i przenośne. Ukraińskie władze podają, że każda jednostka waży około 2 kilogramów i można ją złożyć do kompaktowej walizki wielkości teczki, co ułatwia jej transport i wykorzystanie w terenie.

Przyszłość wojny?

Ukraińscy przedstawiciele władz twierdzą, że testy te stanowią część szerszych działań mających na celu włączenie zaawansowanych technologii do operacji prowadzonych na froncie. W oświadczeniu opublikowanym wraz z filmem 7. Korpus stwierdził, że wprowadzenie systemów egzoszkieletowych wpisuje się w koncepcję sił powietrznodesantowych wzmocnionych technologicznie, której celem jest zmniejszenie obciążenia fizycznego żołnierzy dzięki rozwiązaniom inżynieryjnym.

Od lat kilka krajów zajmuje się rozwojem wojskowych egzoszkieletów, dążąc do zwiększenia wytrzymałości ludzkiej na polu walki. Na przykład armia amerykańska przetestowała systemy takie jak kombinezon SABER, miękkie urządzenie do noszenia zaprojektowane w celu zmniejszenia obciążenia kręgosłupa podczas podnoszenia ciężarów, a firma zbrojeniowa Lockheed Martin opracowała egzoszkielet dolnej części ciała ONYX, aby pomóc żołnierzom w przenoszeniu ciężkich ładunków. Jednak żaden z tych systemów nie stał się jeszcze standardowym wyposażeniem.

