Ukraińska armia dostała "Pająki". Pozwalają kopać pod ostrzałem

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Ukraińskie Ministerstwo Obrony pochwaliło się nową opancerzoną koparko-ładowarką UAT-SPIDER dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Maszyna została opracowana z myślą o jednostkach inżynieryjnych, które podczas wojny muszą wykonywać prace ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie działań bojowych.

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Opancerzona koparko-ładowarka UAT-SPIDER w kamuflażu pracuje na piasku przed lasem sosnowym
UAT-SPIDER dla ukraińskiej armii. Opancerzona koparko-ładowarka do zadań blisko frontuMinisterstwo Obrony Ukrainydomena publiczna

UAT-SPIDER został stworzony przez ukraińską firmę z doświadczeniem w produkcji pojazdów opancerzonych dla armii. Podczas testów konstrukcja miała potwierdzić deklarowane parametry i możliwości, dzięki czemu została oficjalnie zakwalifikowana do dostaw dla ukraińskich żołnierzy.

Nie tylko kopanie okopów

Podstawowym zadaniem maszyny będzie przygotowywanie stanowisk dla wojska i stanowisk dowodzenia, a także budowa oraz odbudowa dróg wykorzystywanych przez wojsko. UAT-SPIDER może również wykonywać typowe prace ziemne, np. kopać rowy i wykopy, usuwać ziemię, tworzyć nasypy czy przygotowywać tymczasowe drogi.

Konstrukcja ma szczególne znaczenie w warunkach wojennych, ponieważ zwykła maszyna budowlana jest bardzo podatna na ostrzał. UAT-SPIDER otrzymał więc opancerzoną kabinę oraz ochronę kluczowych podzespołów przed ostrzałem i minami zgodną z poziomem 1 normy STANAG 4569.

Ponad 10 ton i prawie 40 km/h

Jeśli zaś chodzi o podstawowe parametry, to maszyna waży nieco ponad 10 ton i może podnosić ładunki o masie przekraczającej 3 tony. Jej maksymalna prędkość sięga niemal 40 km/h, co pozwala na stosunkowo szybkie przemieszczanie się pomiędzy miejscami prowadzenia prac.

UAT-SPIDER bazuje na zagranicznej wielofunkcyjnej koparko-ładowarce, a ukraińscy konstruktorzy zachowali przy tym nacisk na prostą obsługę, łatwość napraw oraz dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. To kluczowe cechy sprzętu wykorzystywanego w warunkach wojennych.

Projekt przewiduje również możliwość pracy w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, gdzie duże maszyny inżynieryjne miałyby problemy z manewrowaniem. Dodatkowym atutem jest też możliwość przemieszczania UAT-SPIDER bez konieczności korzystania z przyczepy transportowej.

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