Chipa wyrzuca sieć o wymiarach około 3x3 metrów, która rozwija się w powietrzu i oplata śmigła nadlatującego drona. Mechanizm powoduje utratę siły nośnej, co skutkuje upadkiem drona przed uderzeniem w cel.

Szybko i skutecznie

Zasięg skutecznego przechwycenia wynosi do 25 metrów, co pozwala operatorom reagować w sytuacjach, gdy dron jest już blisko żołnierzy, pojazdów lub stanowisk obronnych.

Proces użycia został uproszczony do minimum - wystarczy zdjąć zawleczkę bezpieczeństwa, celować i nacisnąć spust. Cała operacja zajmuje zaledwie kilka sekund, co jest kluczowe w dynamicznych sytuacjach bojowych.

Minimalne ryzyko kolateralne

W przeciwieństwie do tradycyjnej broni palnej czy systemów walki elektronicznej, Chipa działa mechanicznie, nie korzysta z sygnałów radiowych i nie zakłóca otoczenia elektromagnetycznego. Dzięki temu operator nie zdradza swojej pozycji i nie ryzykuje nieprzewidywalnego lotu trafionego drona, co często ma miejsce przy innych sposobach neutralizacji.

A że drony FPV stały się jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi ataku w wojnie na Ukrainie, obecnie są adaptowane do przenoszenia ładunków wybuchowych i sterowane przez operatorów z podglądem wideo na żywo, to niezbędne są też skuteczne metody ich zwalczania.

Jak podkreślają inżynierowie BlueBird Tech, Chipa ma być "ostatnią linią obrony", uzupełniającą istniejące systemy antydronowe i zwiększającą bezpieczeństwo żołnierzy w sytuacjach krytycznych.

