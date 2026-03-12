Ukraińska firma pokazała netgun Chipa. Siatka, która ma zatrzymać drony

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Ukraińska firma BlueBird Tech opracowała nowy system bliskiego zwalczania dronów bojowych typu FPV. Urządzenie, nazwane Chipa, działa jak ręczny wyrzutnik sieci, który unieruchamia zbliżające się drony, zanim zdążą dotrzeć do celu.

article cover
Grafika prezentująca działanie siatki wyrzuconej z netguna ChipaBlueBird Techmateriały prasowe

Chipa wyrzuca sieć o wymiarach około 3x3 metrów, która rozwija się w powietrzu i oplata śmigła nadlatującego drona. Mechanizm powoduje utratę siły nośnej, co skutkuje upadkiem drona przed uderzeniem w cel.

Szybko i skutecznie

Zasięg skutecznego przechwycenia wynosi do 25 metrów, co pozwala operatorom reagować w sytuacjach, gdy dron jest już blisko żołnierzy, pojazdów lub stanowisk obronnych.

Proces użycia został uproszczony do minimum - wystarczy zdjąć zawleczkę bezpieczeństwa, celować i nacisnąć spust. Cała operacja zajmuje zaledwie kilka sekund, co jest kluczowe w dynamicznych sytuacjach bojowych.

Minimalne ryzyko kolateralne

W przeciwieństwie do tradycyjnej broni palnej czy systemów walki elektronicznej, Chipa działa mechanicznie, nie korzysta z sygnałów radiowych i nie zakłóca otoczenia elektromagnetycznego. Dzięki temu operator nie zdradza swojej pozycji i nie ryzykuje nieprzewidywalnego lotu trafionego drona, co często ma miejsce przy innych sposobach neutralizacji.

A że drony FPV stały się jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi ataku w wojnie na Ukrainie, obecnie są adaptowane do przenoszenia ładunków wybuchowych i sterowane przez operatorów z podglądem wideo na żywo, to niezbędne są też skuteczne metody ich zwalczania.

Jak podkreślają inżynierowie BlueBird Tech, Chipa ma być "ostatnią linią obrony", uzupełniającą istniejące systemy antydronowe i zwiększającą bezpieczeństwo żołnierzy w sytuacjach krytycznych.

Zobacz również:

Największe samoloty Iranu zniszczone w nowym uderzeniu Amerykanów
Militaria

Największe samoloty Iranu zniszczone. Precyzyjne uderzenie USA

Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński
    Zabawa w udawanie. Małpy człekokształtne mają rozwiniętą wyobraźnię© 2026 Associated Press
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze