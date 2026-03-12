Ukraińska firma pokazała netgun Chipa. Siatka, która ma zatrzymać drony
Ukraińska firma BlueBird Tech opracowała nowy system bliskiego zwalczania dronów bojowych typu FPV. Urządzenie, nazwane Chipa, działa jak ręczny wyrzutnik sieci, który unieruchamia zbliżające się drony, zanim zdążą dotrzeć do celu.
Chipa wyrzuca sieć o wymiarach około 3x3 metrów, która rozwija się w powietrzu i oplata śmigła nadlatującego drona. Mechanizm powoduje utratę siły nośnej, co skutkuje upadkiem drona przed uderzeniem w cel.
Szybko i skutecznie
Zasięg skutecznego przechwycenia wynosi do 25 metrów, co pozwala operatorom reagować w sytuacjach, gdy dron jest już blisko żołnierzy, pojazdów lub stanowisk obronnych.
Proces użycia został uproszczony do minimum - wystarczy zdjąć zawleczkę bezpieczeństwa, celować i nacisnąć spust. Cała operacja zajmuje zaledwie kilka sekund, co jest kluczowe w dynamicznych sytuacjach bojowych.
Minimalne ryzyko kolateralne
W przeciwieństwie do tradycyjnej broni palnej czy systemów walki elektronicznej, Chipa działa mechanicznie, nie korzysta z sygnałów radiowych i nie zakłóca otoczenia elektromagnetycznego. Dzięki temu operator nie zdradza swojej pozycji i nie ryzykuje nieprzewidywalnego lotu trafionego drona, co często ma miejsce przy innych sposobach neutralizacji.
A że drony FPV stały się jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi ataku w wojnie na Ukrainie, obecnie są adaptowane do przenoszenia ładunków wybuchowych i sterowane przez operatorów z podglądem wideo na żywo, to niezbędne są też skuteczne metody ich zwalczania.
Jak podkreślają inżynierowie BlueBird Tech, Chipa ma być "ostatnią linią obrony", uzupełniającą istniejące systemy antydronowe i zwiększającą bezpieczeństwo żołnierzy w sytuacjach krytycznych.