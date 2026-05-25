Ukraiński atak dronów na FSB. Setka ofiar i zniszczony Pancyr-S1
Ukraińskie siły specjalne przeprowadziły zmasowaną operację uderzeniową na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu chersońskiego, celując w infrastrukturę rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Według oficjalnych informacji operacja została wykonana przez elitarny ośrodek operacji specjalnych "A".
Ukraińskie siły specjalne przeprowadziły uderzenie wycelowane w rozbudowaną bazę Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, zlokalizowaną w rejonie Mierzei Arabackiej, w pobliżu okupowanego miasta Heniczesk. Kompleks składa się z kilku budynków, które zostały jednocześnie zaatakowane przez bezzałogowce.
Drony uderzyły z precyzją
Według dostępnych informacji ukraińskie drony nie tylko trafiały w dachy obiektów, ale również wlatywały bezpośrednio do wnętrz budynków przez okna. Efektem były rozległe zniszczenia oraz pożar, który objął znaczną część infrastruktury. W trakcie operacji zniszczono także rosyjski system obrony przeciwlotniczej Pancyr-S1, który miał chronić bazę przed podobnymi atakami.
Sygnatury pożarów potwierdzone z orbity
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że skutki ataku były dotkliwe dla rosyjskich sił, bo mówimy o ok. 100 zabitych i rannych żołnierzy oraz funkcjonariuszy. To jeden z najbardziej odczuwalnych ciosów wymierzonych w rosyjskie zaplecze dowodzenia w ostatnich tygodniach.
Atak miał miejsce 17 maja i został potwierdzony także przez dane satelitarne. System monitorowania pożarów NASA FIRMS odnotował silne emisje ciepła w miejscu uderzeń, co potwierdza skalę zniszczeń. Relacje lokalnych mieszkańców również wskazują na intensywny atak dronowy i pożar widoczny z dużej odległości.
Ukraińskie władze podkreślają, że tego typu operacje mają nie tylko znaczenie militarne, ale również psychologiczne. Uderzenia w zaplecze przeciwnika mają pokazać, że żadna część okupowanego terytorium nie jest bezpieczna. Ukraiński prezydent zapowiada też, że podobne "sankcje" średniego i dalekiego zasięgu będą kontynuowane, aż "Rosjanie odczują konieczność zakończenia tej wojny".