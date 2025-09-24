W rosyjskich źródłach i prorosyjskich kanałach w sieci krążą zdjęcia, które potwierdzają skuteczność jednego z ważniejszych ukraińskich ataków dronowych ostatnich miesięcy. Na fotografiach widać sześć zwęglonych pojazdów MZKT-7930, stanowiących podstawę większości elementów systemu Iskander oraz pojazd na podwoziu KamAZ. Jak podkreślają analitycy, to nie tylko poważna strata dla rosyjskich sił zbrojnych, ale i pierwsze wizualne potwierdzenie zniszczenia pojazdów systemu Iskander.

Precyzyjny atak na poligon w Kraju Krasnodarskim

Uderzenie miało miejsce pod koniec sierpnia na poligonie Mołkino w Kraju Krasnodarskim, według ukraińskich źródeł do ataku użyto 14 amunicji krążących, które zdołały trafić zarówno pojazdy stojące na otwartej przestrzeni, jak i te ukryte w hangarach. Zniszczeniu uległa co najmniej jedna wyrzutnia 9P78-1 oraz pięć pojazdów transportowo-załadowczych 9T250 na podwoziu MZKT-7930, a także mobilne stanowisko dowodzenia na bazie ciężarówki KamAZ, elementy systemu Pancyr-S1, magazyny i inny sprzęt samochodowy.

Rozwiń

Zimna wojna kontra era dronów

Zdjęcia udostępnione przez projekt Dosje Szpiona i rozprzestrzenione przez rosyjskich żołnierzy pokazują całkowicie spalone wraki, których nie da się już naprawić. Szczególne znaczenie ma tu fakt, że 1. Gwardyjska Brygada Rakietowa, odpowiedzialna za obsługę systemów Iskander, stacjonuje w pobliżu miejsca ataku, w mieście Goriaczij Klucz.

To sugeruje, że straty mogły bezpośrednio dotknąć tej jednostki, więc skutki mają wymiar nie tylko operacyjny, ograniczając zdolność Rosji do prowadzenia ataków rakietowych na ukraińskie miasta i infrastrukturę wojskową, ale także symboliczny. Fotografie ujawniają też próby gaszenia pożaru, widać na nich porozrzucane gaśnice i wiadra, ale eksplozje i płonące paliwo uniemożliwiły zatrzymanie ognia - pojazdy spłonęły doszczętnie, co oznacza realną utratę zdolności bojowych.

Zobacz również: Technologia Rosjanie atakują Ukraińców ogromnymi grupami motocyklowymi Filip Mielczarek

Iskander-M kluczowy dla Rosji

Iskander-M to lądowy pocisk balistyczny krótkiego zasięgu na mobilnej platformie samochodowej z wyrzutnią typu TEL, przeznaczony do wykonywania uderzeń na ważne cele lądowe znajdujące się w strefie operacyjno-taktycznej ugrupowania wojsk przeciwnika (środki ogniowe, samoloty i śmigłowce na lotniskach, węzły łączności, stanowiska dowodzenia) oraz obiekty infrastruktury cywilnej, np. elektrownie. Oprócz wyrzutni obejmuje pojazdy transportowo-załadowcze, wozy dowodzenia, obsługi technicznej i zabezpieczenia logistycznego.

Iskander-M uważany jest za jeden z filarów rosyjskich zdolności uderzeniowych, wyróżniając się wysoką mobilnością, precyzją, możliwością użycia różnych typów głowic oraz skomplikowaną trajektorią lotu, co utrudnia jego przechwycenie. Do zeszłego roku pociski 9K723 Iskander-M miały wprawdzie zasięg ograniczony do 500 km (z powodu Traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu z 1987 r., z którego Stany Zjednoczone wycofały się podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa), ale to się zmieniło.

Parametry taktyczno-techniczne pocisku 9M723 Iskander:

Długość: 7,3 m

Szerokość: 0,92 m

Prędkość maksymalna: 6-7 Ma (7350/8575 km/h)

Zasięg: 500 km

Masa całkowita: 3800-4020 kg

Mała ładunku wybuchowego: 480-700 kg

Na początku 2025 roku Rosja zapowiedziała gotowość do masowej produkcji nowego wariantu Iskandera, który ma zachować wszystkie cechy oryginału przy jednoczesnym podwojeniu zasięgu (z miejsca doczekał się więc nieoficjalnej nazwy Iskander-1000). Ma on zająć miejsce w rosyjskim arsenale pomiędzy oryginalnym Iskanderem-M a systemem Oresznik oficjalnie zaprezentowanym w listopadzie 2024 roku (pierwszy rosyjski pocisk o wydłużonym zasięgu, który osiąga zasięg 4000 km, przenosi wiele głowic oraz wykazuje profil lotu zbliżony do pocisków międzykontynentalnych).

Przypomnijmy też, że systemy Iskander-M były wielokrotnie wykorzystywane do ataków na kluczowe cele podczas wojny w Ukrainie, a znaczące zwiększenie ich produkcji po rosyjskiej inwazji umożliwia Moskwie intensyfikację uderzeń z ich użyciem. Szczególną rolę odegrały w operacjach przeciwko ukraińskim systemom obrony powietrznej, w tym bateriom Patriot i innym systemom rakietowym ziemia-powietrze, utrudniając ochronę miast i ludności cywilnej.

''Wydarzenia'': Rekord na aukcji w Polsce. Rzeźba za kilka milionów złotych Polsat News Polsat News