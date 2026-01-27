W niedawnym wywiadzie dla agencji Ukrinform, Ołeh Ługowski, pierwszy zastępca szefa Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZR), podzielił się kluczowymi informacjami na temat rosyjskich możliwości militarnych, w tym dotyczących pocisków balistycznych Oresznik. Wywiad rzuca światło na strategię Kremla w trwającej wojnie i kolejny raz mocno podkreśla, że Rosja nie jest gotowa na żadne negocjacje pokojowe, tylko stawia na przedłużanie konfliktu. Szczególną uwagę Ługowski poświęcił pociskom Oresznik, które Rosja niedawno po raz drugi wykorzystała przeciwko Ukrainie.

Wywiad z Ługowskim odbył się w czasie, gdy trwają negocjacje w nowym formacie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z udziałem przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji. Jak podkreślił Ługowski, Kreml nie jest zainteresowany prawdziwym zakończeniem wojny, lecz realizuje strategię przeciągania czasu. Rosja liczy na to, że kontynuacja ofensywy na froncie, ataki na infrastrukturę energetyczną i presja na zaplecze Ukrainy doprowadzą do jej kapitulacji. "Rosja nie ogranicza swoich ambicji terytorialnych i zamierza posuwać się jak najdalej, wierząc, że to wzmocni jej pozycję negocjacyjną" - stwierdził Ługowski.

Rosja współpracuje z Białorusią i Chinami

Ługowski omówił również wsparcie dla Rosji ze strony Chin i Białorusi. Chiny dostarczają komponenty elektroniczne do rosyjskich pocisków i dronów, a także obrazy satelitarne celów cywilnych w Ukrainie. Białoruś służy jako zaplecze logistyczne, naprawiając sprzęt i dostarczając amunicję. Te elementy podkreślają, że Rosja, mimo ograniczeń, utrzymuje produkcję broni dzięki sojusznikom.

Jednak najważniejszą kwestią, jaką poruszył Ługowski były rosyjskie pociski balistyczne Oresznik. System ten, klasyfikowany jako balistyczny pocisk średniego zasięgu (IRBM), został po raz pierwszy użyty przeciwko Ukrainie w listopadzie 2024 roku. Wówczas wybrane zostały cele w Dnieprze. Drugi atak miał miejsce niedawno, bo w połowie stycznia. Wtedy Rosjanie próbowali zniszczyć jedne z największych składów gazu w Europie, które znajdują się blisko granicy z Polską.

Ukraiński wywiad ujawnił, ile Oreszników ma Rosja

Według oceny ukraińskiego wywiadu, Rosja dysponuje obecnie zaledwie kilkoma takimi pociskami. "Na podstawie naszych ocen, Rosja ma nie więcej niż trzy lub cztery pociski Oresznik gotowe do użycia" - powiedział Ługowski. Dodał, że Ministerstwo Obrony Rosji planuje uruchomienie seryjnej produkcji jeszcze w 2026 roku, z zdolnością do wytwarzania co najmniej pięciu lub więcej pocisków rocznie.

To oznacza, że w najbliższym czasie zagrożenie z ich strony jest ograniczone, ale może wzrosnąć w przyszłości. Ługowski podkreślił jednak, że Oresznik ma "więcej znaczenia politycznego niż militarnego". "To przede wszystkim narzędzie zastraszania naszych partnerów w Europie. Jego rzeczywista skuteczność bojowa jest wątpliwa. System opiera się na technologiach z poprzedniego stulecia i wymaga ciągłej konserwacji oraz usuwania powtarzających się usterek" - wyjaśnił Ługowski.

Nie powinniśmy się bać Oresznika, bo to tylko straszak

W ocenie wywiadu, Kreml wykorzystuje Oresznik do sygnalizowania Europie potencjalnego zagrożenia, co ma za zadanie osłabić wsparcie dla Ukrainy. Ługowski ujawnił również współpracę z wywiadami partnerskimi, w tym USA. To pozwala na wymianę danych o zagrożeniach, takich jak potencjalne rozmieszczenie Oresznika na Białorusi. "Współpraca jest na poziomie praktycznym, a w niektórych dziedzinach wyprzedzamy partnerów" - powiedział.

Jak donoszą inne źródła, pocisk ten jest w stanie osiągnąć cele w odległości do 5000-6000 km, a to potencjalnie zagraża krajom NATO, takim jak Polska czy Niemcy. Oresznik to mobilny system balistyczny, rozwijany na bazie wcześniejszych projektów, takich jak RS-26 Rubezh. Pocisk osiąga prędkość hipersoniczną w fazie końcowej lotu, co utrudnia jego przechwytywanie przez systemy obrony przeciwlotniczej. Masa startowa wynosi około 40 ton, a głowica może przenosić ładunek konwencjonalny lub jądrowy.

Coraz bardziej kulejąca armia Rosji

Ale to nie wszystko. Wywiad Ługowskiego donosi, że Rosja, mimo rekrutacji 420 tysięcy kontraktowych żołnierzy rocznie, boryka się z brakami w sprzęcie pancernym i artylerii. Produkcja nowych czołgów wzrośnie o 20% w 2026 roku, ale remonty starych spadną o 40%. Gospodarczo Rosja słabnie. Eksperci wyliczają, że deficyt budżetowy wzrósł pięciokrotnie w 2025 roku, a rezerwy funduszu narodowego skurczyły się trzykrotnie.

