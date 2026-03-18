Ukraińskie drony dalekiego zasięgu przeprowadziły w ostatnich dniach ataki na dwa strategiczne obiekty lotnicze w Rosji, fabrykę Awiastar w Uljanowsku oraz 123. Zakład Naprawy Samolotów w Starej Russie. Ataki w te strategiczne zakłady przemysłowe i serwisowe wpisują się prowadzoną od dłuższego czasu ukraińską kampanię uderzeń w infrastrukturę powiązaną z rosyjskim przemysłem obronnym, pozwalającą zmniejszyć skuteczność systemów wojskowych bez konieczności bezpośredniego starcia na froncie.

Rosyjskie lotnictwo osłabione

Fabryka Awiastar, będąca częścią United Aircraft Corporation i największym zakładem produkcji samolotów w Rosji, specjalizuje się w produkcji wojskowych Ił-76MD-90A oraz tankujących Ił-78M-90A. Zakład zapewnia również serwis i konserwację ciężkich maszyn transportowych, w tym An-124 "Rusłan". W ostatnich latach rozbudowa zakładu zwiększyła zatrudnienie do około 13 tys. osób i przyspieszyła produkcję samolotów wojskowych.

Z kolei 123. Zakład Naprawy Samolotów w Starej Russie odpowiada za naprawę i modernizację wojskowych samolotów transportowych, w tym Ił-76, Ił-78 i L-410, a także pracuje nad silnikami D-30KP i AI-20 oraz jednostkami pomocniczymi i śmigłami. W momencie ataku w zakładzie znajdowały się dwa samoloty A-50 systemu wczesnego ostrzegania, co podkreśla potencjalny wpływ operacyjny uderzenia.

Według analiz OSINT, celem uderzeń było zakłócenie zdolności Rosji do produkcji, utrzymania i naprawy floty transportowej i wspierającej. Samoloty takie jak Il-76 odgrywają kluczową rolę w logistyce i transporcie wojskowym, a tankowce Il-78 zwiększają zasięg działań bojowych samolotów myśliwskich.

Ukraińskie drony sięgają Uralu

To jednak nie wszystko, bo przy okazji dowiadujemy się również, jak skuteczne są podobne akcje Ukraińców z punktu widzenia psychologicznego. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Siergiej Szojgu ostrzega oficjalnie, że żadna rosyjska prowincja nie jest już bezpieczna i ukraińskie drony dalekiego zasięgu mogą teraz uderzać nawet w region Uralu, wcześniej uważany za bezpieczny.

Tymczasem Ural jest kluczowy dla rosyjskiego bezpieczeństwa ekonomicznego i obronnego. Znajdują się tam strategiczne zakłady przemysłowe wchodzące w skład kompleksu militarno-przemysłowego, obiekty energetyczne, zakłady chemiczne oraz duże pola naftowe i gazowe. Szojgu zwrócił również uwagę na rozbudowaną sieć transportową - główne linie kolejowe, węzły transportowe i drogi federalne, które wspierają zarówno logistykę cywilną, jak i wojskową.

Według sekretarza Rady Bezpieczeństwa, uszkodzenie tych obiektów mogłoby nie tylko wywołać znaczne straty gospodarcze, ale także zakłócić funkcjonowanie dużych aglomeracji i przerwać łańcuchy dostaw, w tym te krytyczne dla wsparcia "specjalnej operacji wojskowej", jak Rosjanie fałszywie określają swoją inwazję na Ukrainę.

