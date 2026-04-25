W skrócie Ukraińskie drony po raz pierwszy zaatakowały Ural, docierając do Jekaterynburga i Czelabińska po przebyciu nawet 1800 kilometrów.

Rosyjskie władze poinformowały o udziale ponad 100 bezzałogowców, a jednym z celów w Czelabińsku miała być huta metalurgiczna.

Eksperci podkreślają, że ataki na tak dużą odległość mają wymiar militarny i psychologiczny, a zaplecze przemysłowe Rosji nie jest w pełni bezpieczne.

W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o tym, że ukraińskie drony po raz pierwszy zaatakowały Ural w Rosji. Miały dotrzeć aż do Jekaterynburga i Czelabińska co oznacza pokonanie odległości nawet 1,8 tysiąca kilometrów. Post został opublikowany na profilu Noelreports znanym z umieszczania zdjęć, nagrań i informacji z frontu. Rosyjskie władze informowały o przeszło 100 dronach. Jednym z celów miała być huta.

Ukraińskie drony po raz pierwszy zaatakowały Ural w Rosji, docierając do Jekaterynburga i Czelabińska po przeleceniu nawet 1800 km. Władze rosyjskie poinformowały o udziale ponad 100 bezzałogowców. Możliwym celem w Czelabińsku była huta metalurgiczna.

Na załączonych materiałach widać lecące bezzałogowce, uszkodzone budynki i potężną chmurę dymu.

Wojna coraz dalej od frontu

Od miesięcy Ukraina rozwija zdolności do przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu. Zarówno przy użyciu dronów, jak i innych środków rażenia. Celem są nie tylko obiekty wojskowe, ale też infrastruktura energetyczna i logistyczna, która ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia działań zbrojnych przez Rosję.

Jednocześnie warto pamiętać, że nagrania publikowane w mediach społecznościowych - nawet przez znane konta OSINT (białego wywiadu) - często pojawiają się szybciej niż ich pełna weryfikacja. Informacje o miejscu, czasie czy skutkach uderzenia mogą być nieprecyzyjne lub uzupełniane dopiero po czasie.

Ural - przemysłowe zaplecze Rosji

Rozwój ukraińskich dronów dalekiego zasięgu w ostatnich miesiącach znacząco przyspieszył. Wskazuje się, że konstrukcje tego typu są w stanie razić cele oddalone nawet o ponad tysiąc kilometrów, co jeszcze na początku wojny wydawało się mało realne. Eksperci podkreślają, że ataki na tak dużą odległość mają nie tylko wymiar militarny, ale również psychologiczny. Pokazują, że zaplecze przemysłowe Rosji nie jest w pełni bezpieczne.

Region Uralu, obejmujący m.in. Jekaterynburg i Czelabińsk, to jeden z kluczowych obszarów przemysłowych Federacji Rosyjskiej. Znajdują się tam liczne zakłady metalurgiczne, zbrojeniowe i energetyczne. Co istotne, miasta te leżą setki kilometrów od granicy z Ukrainą. W przypadku Jekaterynburga jest to ponad 1400 km w linii prostej. Ewentualne skuteczne uderzenie w tym rejonie oznaczałoby więc jakościową zmianę w możliwościach operacyjnych strony ukraińskiej.

Źródło: Noelreports/X

