Ukraińskie drony uderzyły 1500 km od frontu. Trafiły Rosję w samo serce
Ukraińskie operacje z użyciem dronów sięgają coraz dalej, wystarczy spojrzeć na ostatni atak, w ramach którego Kijów uderzył na zakład petrochemiczny w Sterlitamaku w republice Baszkortostanu. Mówimy o obiekcie położonym o ok. 1500 kilometrów od terytoriów kontrolowanych przez Ukrainę.
Za atak odpowiadać mieli operatorzy 1. Centrum Systemów Bezzałogowych, co potwierdził dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy, Robert "Madziar" Browdi. Według ukraińskich źródeł celem był obiekt o istotnym znaczeniu dla rosyjskiego przemysłu obronnego, bo zakład w Sterlitamaku produkuje paliwo lotnicze oraz dodatki do paliwa odrzutowego, które są niezbędne dla prowadzenia operacji lotniczych.
Zakład kluczowy dla rosyjskiego lotnictwa
Dodatkowo instalacja ma być jedynym w Rosji producentem syntetycznego kauczuku na bazie neodymu, wykorzystywanego w specjalistycznych zastosowaniach przemysłowych i wojskowych, co czyni ją celem o szczególnym znaczeniu strategicznym.
Bo warto pamiętać, że Kijów kontynuuje kampanię dronowych ataków na zaplecze logistyczne i przemysłowe rosyjskiej armii, zarówno na okupowanych przez wroga terenach, jak i bezpośrednio na jego terytorium, uderzając w fabryki produkujące broń, składy amunicji, stacje energetyczne, pociągi z paliwem itp.
Uderzenie nie tylko militarne, ale i psychologiczne
Dowódca ukraińskich sił bezzałogowych podkreślił, że operacja miała nie tylko wymiar fizyczny, ale również psychologiczny, pokazując podatność obiektów znajdujących się głęboko na terytorium Rosji.
W przekazie towarzyszącym informacji o ataku zwrócono uwagę, że uderzenia na tak dużą odległość mają podważać poczucie bezpieczeństwa na rosyjskim zapleczu, bo przy zasięgu 1500 km bezzałogowce są w stanie dolecieć praktycznie wszędzie.
Nie chodzi tylko o "podskubywanie" rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, ale o wypalenie samej iluzji bezpieczeństwa głęboko na tyłach wroga - aż po jego najdalsze, zapomniane zakątki
Przy okazji dowiadujemy się też o potężnej eksplozji w zakładzie "Kommunar" w rosyjskim mieście Samara, który odgrywa istotną rolę w produkcji materiałów wybuchowych i amunicji dla wojska. Zakład odpowiada za etap, w którym korpusy pocisków i innych środków bojowych są wypełniane materiałami wybuchowymi i przygotowywane do użycia na froncie. Informacje o zdarzeniu pochodzą z lokalnych źródeł oraz analiz społeczności OSINT monitorujących aktywność w regionie.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji, a nie mamy także danych o skali zniszczeń, ofiarach czy wpływie zdarzenia na funkcjonowanie zakładu, ale incydent wpisuje się w szerszy trend pożarów i eksplozji w rosyjskich zakładach związanych z przemysłem zbrojeniowym. I tak, 14 kwietnia w Tatarstanie potwierdzono pożar w zakładach prochowych w Kazaniu, a 11 kwietnia pożar w zakładach lotniczych w Komsomolsk nad Amurem uszkodził halę odpowiedzialną za produkcję komponentów dla myśliwca Su-57. Przypadek? Nie sądzę.