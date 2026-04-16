Za atak odpowiadać mieli operatorzy 1. Centrum Systemów Bezzałogowych, co potwierdził dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy, Robert "Madziar" Browdi. Według ukraińskich źródeł celem był obiekt o istotnym znaczeniu dla rosyjskiego przemysłu obronnego, bo zakład w Sterlitamaku produkuje paliwo lotnicze oraz dodatki do paliwa odrzutowego, które są niezbędne dla prowadzenia operacji lotniczych.

Zakład kluczowy dla rosyjskiego lotnictwa

Dodatkowo instalacja ma być jedynym w Rosji producentem syntetycznego kauczuku na bazie neodymu, wykorzystywanego w specjalistycznych zastosowaniach przemysłowych i wojskowych, co czyni ją celem o szczególnym znaczeniu strategicznym.

Bo warto pamiętać, że Kijów kontynuuje kampanię dronowych ataków na zaplecze logistyczne i przemysłowe rosyjskiej armii, zarówno na okupowanych przez wroga terenach, jak i bezpośrednio na jego terytorium, uderzając w fabryki produkujące broń, składy amunicji, stacje energetyczne, pociągi z paliwem itp.

Uderzenie nie tylko militarne, ale i psychologiczne

Dowódca ukraińskich sił bezzałogowych podkreślił, że operacja miała nie tylko wymiar fizyczny, ale również psychologiczny, pokazując podatność obiektów znajdujących się głęboko na terytorium Rosji.

W przekazie towarzyszącym informacji o ataku zwrócono uwagę, że uderzenia na tak dużą odległość mają podważać poczucie bezpieczeństwa na rosyjskim zapleczu, bo przy zasięgu 1500 km bezzałogowce są w stanie dolecieć praktycznie wszędzie.

Nie chodzi tylko o "podskubywanie" rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, ale o wypalenie samej iluzji bezpieczeństwa głęboko na tyłach wroga - aż po jego najdalsze, zapomniane zakątki

Rozwiń

Przy okazji dowiadujemy się też o potężnej eksplozji w zakładzie "Kommunar" w rosyjskim mieście Samara, który odgrywa istotną rolę w produkcji materiałów wybuchowych i amunicji dla wojska. Zakład odpowiada za etap, w którym korpusy pocisków i innych środków bojowych są wypełniane materiałami wybuchowymi i przygotowywane do użycia na froncie. Informacje o zdarzeniu pochodzą z lokalnych źródeł oraz analiz społeczności OSINT monitorujących aktywność w regionie.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji, a nie mamy także danych o skali zniszczeń, ofiarach czy wpływie zdarzenia na funkcjonowanie zakładu, ale incydent wpisuje się w szerszy trend pożarów i eksplozji w rosyjskich zakładach związanych z przemysłem zbrojeniowym. I tak, 14 kwietnia w Tatarstanie potwierdzono pożar w zakładach prochowych w Kazaniu, a 11 kwietnia pożar w zakładach lotniczych w Komsomolsk nad Amurem uszkodził halę odpowiedzialną za produkcję komponentów dla myśliwca Su-57. Przypadek? Nie sądzę.

Miłośnicy samolotów domagają się wydzielenia specjalnego miejsca do obserwacji