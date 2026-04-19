Znaczenie tego osiągnięcia wykracza daleko poza samą fizykę materiałową, nowy kryształ może stać się kluczowym elementem w budowie tzw. zegarów jądrowych - urządzeń mierzących czas na podstawie drgań jąder atomowych, a nie elektronów, jak w obecnie stosowanych zegarach atomowych. Takie podejście oferuje potencjalnie od 10 do nawet 1000 razy większą dokładność, przy znacznie mniejszej wrażliwości na czynniki środowiskowe, jak temperatura, pola magnetyczne czy drgania mechaniczne.

To właśnie precyzyjny pomiar czasu stanowi fundament nowoczesnej nawigacji. Systemy GPS określają pozycję użytkownika poprzez analizę czasu, jaki sygnał potrzebuje, by dotrzeć z satelity do odbiornika. Każde, nawet minimalne odchylenie w pomiarze czasu przekłada się bezpośrednio na błąd lokalizacji. W praktyce oznacza to, że im dokładniejszy zegar, tym bardziej precyzyjna nawigacja.

Precyzyjny pomiar czasu

Jednocześnie GPS posiada istotne ograniczenia. Sygnał satelitarny może być zakłócany lub fałszowany, co w warunkach konfliktu zbrojnego czyni go podatnym na działania przeciwnika. System nie działa również efektywnie pod wodą ani pod ziemią, co od lat stanowi poważne wyzwanie dla okrętów podwodnych. Aby skorygować swoją pozycję, jednostki te muszą wynurzać się lub korzystać z peryskopów, narażając się na wykrycie.

Zegary jądrowe mogą w przyszłości rozwiązać ten problem, umożliwiając tzw. nawigację inercyjną opartą na czasie, prędkości i kierunku ruchu, bez konieczności odbioru sygnałów zewnętrznych. W praktyce oznaczałoby to zdolność do długotrwałego, precyzyjnego określania pozycji nawet w całkowitej izolacji, tj. pod wodą, pod ziemią czy w głębokim kosmosie.

Kluczowym wyzwaniem pozostaje jednak wygenerowanie odpowiedniego promieniowania ultrafioletowego, które pozwala "pobudzić" jądro toru-229 i wykorzystać jego stabilne drgania jako wzorzec czasu. Budowa laserów zdolnych do bezpośredniego wytwarzania takiej długości fali jest skomplikowana i kosztowna, dlatego od lat poszukiwano materiałów, które mogłyby pełnić rolę konwerterów światła - swoistego "przekaźnika" między standardowymi laserami a wymaganym zakresem UV.

"Kryształ czasu"

Nowy chiński kryształ wpisuje się właśnie w tę koncepcję. Co istotne, badacze podkreślają, że ich praca nie ogranicza się do jednego materiału, ale pokazuje bardziej systematyczne podejście do projektowania tego typu struktur. A jedna z opracowanych w trakcie badań wykazała nie tylko rekordową długość fali, ale również wielokrotnie wyższą wydajność niż standardowe materiały, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłych zastosowań praktycznych (wyższa efektywność oznacza mniejsze straty energii i większą szansę na miniaturyzację całych systemów).

A potencjalne konsekwencje są znaczące, okręty podwodne mogłyby operować długotrwale bez wynurzania, pociski stałyby się bardziej odporne na zakłócenia systemów nawigacyjnych, a sondy kosmiczne zyskałyby większą autonomię w głębokiej przestrzeni, bez konieczności ciągłej korekty z Ziemi. I choć do osiągnięcia pełnej funkcjonalności wciąż brakuje spełnienia wszystkich parametrów technicznych, najnowsze wyniki pokazują, że jedna z kluczowych barier technologicznych właśnie zaczyna się kruszyć.

