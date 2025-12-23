Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały w mediach społecznościowy unikalny materiał filmowy, na którym uwieczniono jak jeden z żołnierzy 47. brygady zmechanizowanej zestrzelił rosyjski dron kamikadze, który zmierzał w kierunku Kijowa. Ukrainiec podniósł ręczną wyrzutnię pocisków 9K38 Igła, skierował jej lufę w niebo i nacisnął na spust. Wówczas pocisk rakietowy namierzył rosyjski bezzałogowiec i go zneutralizował.

Na nagraniu widoczny jest start pocisku i moment uderzenia w drona. Wszystko wygląda iście spektakularnie. Sami Ukraińcy przyznają, że to niesamowite wydarzenie, gdyż mówimy tutaj o naprawdę potężnym dronie kamikadze o nazwie Shahed, który został wystrzelony w misję uderzenia głowicą odłamkowo-burzącą lub termobaryczną. Taka broń może zrównać z ziemią spory budynek i doprowadzić do śmierci dziesiątek osób.

Wyrzutnia pocisków Igła strąca potężny rosyjski dron

Żołnierze z 47. brygady zmechanizowanej na co dzień biorą udział w odpieraniu ataków powietrznych armii Kremla na ukraińskie miasta. Na swoim koncie mają mniejsze i większe sukcesy. Ten był niewątpliwie dużym. Co ciekawe, SZU pochwaliły się, że podczas ostatniego ataku były w stanie zneutralizować blisko 90 procent rosyjskich dronów kamikadze za pomocą ręcznych wyrzutni, dronów FPV i systemów maszynowych oraz praktycznie 95 procent potężnych rakiet.

Obecnie Rosjanie zintensyfikowali ataki rakietowe z myślą o zniszczeniu całej ukraińskiej infrastruktury krytycznej w sezonie zimowym. Pojawiły się informacje, że armia Kremla na dniach zamierza dokonać największego w historii ataku dronowo-rakietowego na Ukrainę. Może podczas niego użyć nawet 2000 dronów kamikadze i 150 rakiet. Celem jest doprowadzenie do chaosu i eksodusu ludności np. do krajów Europy i ich destabilizacji. Wówczas Putinowi będzie łatwiej szantażować kraje NATO i zastraszać społeczeństwo widmem wybuchu III wojny światowej.

9K38 Igła idealna na rosyjskie drony

Przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy tłumaczą, że każdy może wejść w szeregi armii lub zostać wolontariuszem, który będzie niósł pomoc poszkodowanym. Co najważniejsze, nie trzeba mieć odpowiedniego doświadczenia czy wyszkolenia. Praktycznie codziennie cywile na Ukrainie giną lub odnoszą obrażenia po atakach rosyjskiej armii, zatem SZU przydarzą się każde ręce do pomocy.

9K38 Igła (w kodzie NATO oznaczony jako SA-18 Grouse) to radziecki, a później rosyjski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (MANPADS), zaprojektowany do zwalczania nisko lecących celów powietrznych, takich jak śmigłowce czy samoloty. Wprowadzony do użytku w latach 80. XX wieku, stanowi rozwinięcie wcześniejszych systemów, takich jak 9K32 Strieła-2, oferując ulepszoną celność i odporność na zakłócenia dzięki zaawansowanemu systemowi naprowadzania na podczerwień.

Igła jest lekka, łatwa w obsłudze i szeroko stosowana przez wiele armii na świecie, a także trafiała w ręce różnych grup paramilitarnych, co czyni ją jednym z bardziej rozpowszechnionych systemów tego typu. Jej skuteczny zasięg wynosi około 5-6 km, a rakieta może razić cele na wysokości do 3,5 km, co sprawia, że pozostaje groźną bronią w konfliktach asymetrycznych.

