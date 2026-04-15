Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa oficjalnie zatwierdziła wykorzystanie broni laserowej przez wojsko do zwalczania dronów w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych. Decyzja kończy kilkumiesięczny impas między regulatorami a Pentagonem, otwierając drogę do znacznie szerszego użycia tej technologii, szczególnie wzdłuż południowej granicy kraju.

Co z wpadką z balonami?

Według FAA systemy laserowe "nie stanowią zwiększonego zagrożenia dla ruchu cywilnego", nawet w przypadku potencjalnego kontaktu wiązki z samolotem pasażerskim. Zgoda regulatora zapadła mimo głośnego incydentu z lutego, który wywołał niemałe zamieszanie w amerykańskiej przestrzeni powietrznej. Wówczas wojsko, we współpracy ze służbami granicznymi, użyło laserów wysokiej mocy do zestrzelenia obiektów uznanych za drony przemytnicze nad Teksasem.

Problem w tym, że - jak później ustalono - były to zwykłe… balony imprezowe. Zdarzenie doprowadziło do zamknięcia części przestrzeni powietrznej, opóźnień lotów i napięć między FAA a wojskiem. Było też bolesnym przypomnieniem, że nawet najbardziej zaawansowane systemy nie są nieomylne.

Lasery bez ograniczeń? Niekoniecznie

Choć FAA wydała zgodę, co jest niejako przyzwoleniem na szerokie operacyjne wykorzystanie laserów bojowych w przestrzeni powietrznej USA, nie oznacza to całkowitej dowolności działań. Agencja zapowiada wydawanie ostrzeżeń dla pilotów operujących w rejonach, gdzie użycie laserów będzie intensywne, przede wszystkim w pobliżu granicy z Meksykiem.

To właśnie tam Pentagon planuje najczęściej wykorzystywać broń laserową do zwalczania dronów używanych przez kartele narkotykowe. Eksperci podkreślają bowiem, że zagrożeniem dla lotnictwa są nie tylko systemy obronne, ale również same drony, które mogą fizycznie zderzyć się z samolotami.

Systemy laserowe są rozwijane od lat jako tańsza i szybsza alternatywa dla klasycznych pocisków przechwytujących. Pozwalają na błyskawiczne neutralizowanie celów przy znacznie niższych kosztach operacyjnych, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi w walce z małymi dronami.

Zobacz również: Kosmos Iran wiedział gdzie atakować dzięki chińskiemu satelicie Marcin Jabłoński

