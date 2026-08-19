USA chcą wysyłać Ukrainie przestarzałe części. Mają plan

W skrócie Armia USA poszukuje firm zdolnych do pozyskania lub wznowienia produkcji wycofanych z rynku części zamiennych do bojowych wozów piechoty Bradley przekazywanych Ukrainie.

Poszukiwania prowadzone przez U.S. Army Contracting Command obejmują m.in. układy sterowania wieżą, moduły sterowania przekładnią oraz specjalistyczne elementy mechaniczne i elektryczne.

Program naprawczy zakłada także przeszkolenie ukraińskich mechaników w zakresie serwisowania Bradleyów oraz obsługi opancerzonych pojazdów zabezpieczenia technicznego.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Amerykańska armia szuka firm, które pomogą utrzymać w służbie bojowe wozy piechoty Bradley przekazywane Ukrainie. Niestety problemem są też naprawy. Część potrzebnych elementów jest dziś już trudna do zdobycia, bo ich produkcję zakończono.

USA szukają przedsiębiorstw, które będą w stanie dostarczać stare części lub odtworzyć ich produkcję.

Bradley potrzebuje części, których już brakuje

Poszukiwania, a właściwie rozpoznanie rynku, prowadzi U.S. Army Contracting Command w Detroit Arsenal. Amerykanie chcą sprawdzić, jakie firmy mają dostęp do wymaganych elementów i możliwości techniczne.

Lista obejmuje między innymi układ sterowania napędem wieży, moduł sterowania przekładnią, mocowanie ogrzewacza, prowadnice amunicji oraz elementy układów elektrycznych i mechanicznych. Są wśród nich lampy Dialight oraz części systemu TAS. Niektóre firmy przestały produkować takie komponenty, dlatego zdobycie części zamiennych stało się trudniejsze.

USA chcą szybko przywracać wozy do służby

Operacja ma szybko przywrócić Bradleyom pełną sprawność i bezpieczny stan techniczny. Po remoncie pojazdy mają być gotowe do przekazania Ukrainie. Chodzi także o dalsze utrzymanie pojazdów, aby brak części nie powodował przestojów.

Firma będzie musiała naprawiać i sprawdzać technicznie pojazdy, organizować dostawy oraz zdobywać specjalistyczne komponenty. Ważna będzie możliwość szybkiego uruchomienia produkcji części, których nie wytwarzają już pierwotni dostawcy. Wykonawca ma mieć dostęp do części albo plan ich produkcji.

Ukraińscy mechanicy też przejdą szkolenie

Plan obejmuje także szkolenie ukraińskich mechaników. Będą kursy, instrukcje, narzędzia i sprzęt do obsługi Bradleyów. Szkolenie obejmie również opancerzony pojazd zabezpieczenia technicznego.

Zainteresowane firmy mają przedstawić plan osiągnięcia pełnej sprawności pojazdów oraz określić czas od zawarcia umowy do dostarczenia pierwszego odnowionego Bradleya. Samo ogłoszenie nie oznacza jeszcze przyznania żadnego kontraktu.

Podczas Michigan Defense Expo 2026 armia USA prezentowała wozy programu XM30, który ma zastąpić Bradleya. Starsze pojazdy nadal mają jednak trafiać na Ukrainę, a ich utrzymanie wymaga części, których rynek coraz częściej już nie oferuje.



