Nowy lotniskowiec USA zakończył testy na morzu

Amerykańska firma Huntington Ingalls Industries poinformowała, że należąca do niej stocznia Newport News Shipbuilding (NNS) zakończyła morskie próby odbiorcze lotniskowca klasy Gerald R. Ford, John F. Kennedy. Lotniskowiec Kennedy powrócił do stoczni NNS po przeprowadzeniu dalszych testów i oceny kluczowych systemów oraz podzespołów okrętu.

Marynarka wojenna USA zamówiła lotniskowiec USS John F. Kennedy w 2013 roku, a jego budowa rozpoczęła się w oddziale HII Newport News Shipbuilding w 2015. Statek został zwodowany cztery lata później, a pierwotnym celem było dostarczenie go w 2022 roku. Ze względu na opóźnienia harmonogram prac był regularnie przesuwany. John F. Kennedy rozpoczął testy na morzu w lutym br. Po pomyślnym zakończeniu testów na morzu kolejnym krokiem będzie wstępna akceptacja okrętu przez Marynarkę Wojenną USA.

- Ta kluczowa seria prób morskich stanowi świadectwo sukcesu całego sektora budowy okrętów atomowych oraz wysiłków tysięcy osób w całym kraju, które przygotowały lotniskowiec CVN 79 do dołączenia do floty - stwierdził Derek Murphy, wiceprezes NNS ds. programów budowy nowych lotniskowców.

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Nowa flota najpotężniejszych lotniskowców

USS John F. Kennedy to drugi lotniskowiec klasy Ford - najnowszego typu amerykańskich lotniskowców z napędem jądrowym, które mają zdominować walkę morską. Obecnie w służbie znajduje się okręt flagowy klasy - USS Gerald R. Ford (CVN 78). Lotniskowiec ma aż 337 metrów długości, wyporność 100 tys. ton i jest de facto pływającym miastem, mogącym pomieścić do 4500 osób załogi.

John F. Kennedy ma zostać dostarczony z pewnymi istotnymi różnicami w stosunku do pierwszego w swojej klasie USS Gerald R. Ford . Najbardziej zauważalną zmianą jest zastosowanie radaru AN/SPY-6(V)3, znanego również jako wersja stacjonarna radaru Raytheon Enterprise Air Surveillance Radar (EASR), który zastąpił radar dwupasmowy, który wcześniej sprawiał dużo problemów.

Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje pozyskać całą flotę lotniskowców klasy Ford. Obecnie w konstrukcji znajdują się jeszcze dwie jednostki - Enterprise (CVN 80) i Doris Miller (CVN 81). Obie jednostki są konstruowane w stoczni Newport News Shipyard, którą opisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.