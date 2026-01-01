Stany Zjednoczone formalnie nie uznają Tajwanu i nie utrzymują z nim stosunków dyplomatycznych, ale w praktyce pozostają jego najważniejszym zapleczem militarnym. Najnowszym tego potwierdzeniem jest decyzja o przekazaniu wyspie sprzętu wojskowego o za ponad 328 mln dolarów. Kontrakt otrzymał amerykański koncern Lockheed Martin.

USA i Tajwan bez dyplomacji, ale umowy zobowiązują. Sprzęt wojskowy za 330 mln dolarów

Zawarta umowa obejmuje dostawy komponentów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej samolotów używanych przez tajwańskie siły powietrzne. Chodzi przede wszystkim o maszyny F-16 i C-130, ale także inne samoloty pozostające w służbie. W pakiecie znalazły się m.in. nowoczesne czujniki podczerwieni Legion, procesory oraz dodatkowe wyposażenie techniczne, które ma zwiększyć skuteczność i niezawodność floty lotniczej.

Pentagon poinformował, że przy podpisaniu kontraktu wyasygnowano ponad 157 mln dolarów. Decyzja ta ma związek z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa wokół wyspy oraz rosnącą aktywnością militarną Chin. Amerykańskie władze podkreślają, że celem dostaw jest wzmocnienie zdolności obronnych Tajwanu, a nie zmiana status quo w regionie.

Wokół wyspy rośnie napięcie

W ostatnich dniach w pobliżu Tajwanu operowały dziesiątki chińskich samolotów wojskowych oraz okręty marynarki wojennej i straży przybrzeżnej. Skala manewrów wzbudziła niepokój nie tylko w Tajpej, ale także w Tokio, które otwarcie mówi o zagrożeniu dla stabilności regionu. Pekin konsekwentnie uznaje Tajwan za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły, podczas gdy władze wyspy odrzucają te roszczenia.

Obecny kontrakt to kolejny element długiej serii amerykańskich dostaw uzbrojenia. W połowie grudnia administracja USA poinformowała o sprzedaży sprzętu wojskowego o rekordowej wartości 11,1 mld dolarów.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press