USA pokazały wyrzutnię, która pomoże Ukrainie użyć Tomahawków przeciwko Rosji
Firma Oshkosh Defense właśnie wprowadziła na rynek rodzinę samobieżnych pojazdów autonomicznych FMAV (Family of Multi-Mission Autonomous Vehicles), które mogą stać się kluczowym nośnikiem dla pocisków manewrujących Tomahawk na lądzie. To bardzo ważna informacja dla Ukrainy, która chce użyć tej potężnej broni przeciwko Rosji.
Ta premiera, ogłoszona podczas targów AUSA 2025 w Waszyngtonie, otwiera nowe możliwości dla armii na całym świecie, w tym dla Ukrainy, która mogłaby szybciej zintegrować te zaawansowane systemy w walce z rosyjską agresją. Rodzina FMAV składa się z trzech wariantów, z których najciekawszym jest X-MAV (Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle), zaprojektowany specjalnie do obsługi ciężkich ładunków, w tym czterech pocisków Tomahawk.
Jak podaje serwis Naval News, pojazd oparto na sprawdzonym podwoziu o układzie kół 5×5, podobnym do HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck), co zapewnia wyjątkową mobilność w trudnym terenie. Wyposażony w opancerzoną, dwumiejscową kabinę oraz hydraulicznie podnoszoną wyrzutnię, X-MAV umożliwia start pocisków pod kątem, co zwiększa elastyczność operacyjną. Ta konstrukcja, inspirowana zimnowojennym systemem BGM-109G Gryphon, nie wymaga dodatkowego przyczepy do ogniw startowych, co wyróżnia go na tle konkurencji.
USA pokazały nową wyrzutnię potężnych pocisków Tomahawk
W porównaniu do systemu Typhon firmy Lockheed Martin, X-MAV jawi się jako znacznie bardziej kompaktowe i praktyczne rozwiązanie. Typhon, również bazujący na podwoziu HEMTT, wykorzystuje 12-metrowy kontener ISO z czterema okrętowymi ogniwami Mark 41, podnoszonymi hydraulicznie do pozycji pionowej, co czyni go cięższym i mniej mobilnym w trudnych warunkach. X-MAV jest lżejszy, ma mniejsze wymiary i lepszą manewrowość, co ułatwia kamuflaż oraz szybkie przeładowanie i obsługę.
Te zalety czynią go idealnym dla rozproszonych formacji bojowych, gdzie szybkość i dyskrecja decydują o sukcesie. Publiczna demonstracja X-MAV na AUSA 2025 otwiera przed Ukrainą realną perspektywę wdrożenia naziemnych wyrzutni Tomahawk, dla których do tej pory brakowało dedykowanych platform. Te wyrzutnie dla pocisków Tomahawk mogą trafić na Ukrainę w ramach pomocy wojskowej USA, zwłaszcza że ukraińskie siły zbrojne już zidentyfikowały sposoby na ich naziemne wykorzystanie do uderzeń w głęboki rosyjski tył. Rozmowy na ten temat mają odbyć się na dniach pomiędzy Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie.
Ukraina chce użyć Tomahawków przeciwko Rosji
Wcześniej system Typhon wydawał się mało prawdopodobny ze względu na ograniczoną liczbę jednostek i potrzebę dodatkowej certyfikacji, ale X-MAV jako gotowe, autonomiczne rozwiązanie może przyspieszyć integrację tych pocisków w ukraińskiej armii. W kontekście trwającej wojny, gdzie Tomahawk już udowodniły skuteczność przeciwko rosyjskim systemom obrony powietrznej w Syrii, teraz taka platforma mogłaby znacząco wzmocnić zdolności uderzeniowe Kijowa.
Pozostałe warianty FMAV uzupełniają rodzinę o lżejsze opcje: M-MAV (Medium Multi-Mission Autonomous Vehicle) na podwoziu FMTV A2, dedykowany do pocisków z rodziny GMLRS, ATACMS i PrSM, z zaawansowaną nawigacją i możliwością zdalnego sterowania. Z kolei L-MAV (Light Multi-Mission Autonomous Vehicle), ewolucja platformy ROGUE-Fires, przenosi drony kamikaze Switchblade 600 oraz systemy walki elektronicznej BlueHalo Titan, umożliwiając szybką zmianę konfiguracji misji.
Te pojazdy, prezentowane jako gotowe do produkcji, podkreślają elastyczność Oshkosh w adaptacji do zmieniającego się pola walki. Firma podkreśla, że platformy te są już gotowe do produkcji i skalowalne, co może przyciągnąć nie tylko armię amerykańską, ale i sojuszników jak Ukraina. Przyszłe testy, w tym L-MAV w ramach ćwiczeń Balikatan 2026 na Filipinach, zapowiadają dalszy rozwój tej rodziny, potencjalnie rewolucjonizując naziemne systemy rakietowe.
***
Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!