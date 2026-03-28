USA potwierdzają użycie morskich dronów w operacji przeciwko Iranowi

Karol Kubak

Pentagon po raz pierwszy oficjalnie potwierdził użycie pływających dronów w realnym konflikcie. Bezzałogowe łodzie patrolują wody Zatoki Perskiej w ramach operacji przeciwko Iranowi. To sygnał, że wojna morska wchodzi w nową erę, w której maszyny coraz częściej zastępują ludzi.

Dwa okręty wojenne na wzburzonym morzu i bezzałogowa łódź USA na tle statków handlowych w porcie
Pentagon potwierdza użycie dronów morskich przez USANavy.mil; DANIEL CENG / ANADOLUAFP

Amerykańska marynarka wojenna po raz pierwszy oficjalnie sięgnęła po nowy typ uzbrojenia w realnym konflikcie. Pentagon potwierdził, że na wodach Zatoki Perskiej pojawiły się bezzałogowe, uzbrojone łodzie-drony.

Pływające drony USA na Zatoce Perskiej

Według komunikatu Pentagonu, bezzałogowe jednostki patrolują akwen w ramach operacji o kryptonimie "Epicka Furia", wymierzonej w Iran. Jak podkreślają amerykańscy urzędnicy, to pierwszy przypadek, gdy Waszyngton oficjalnie przyznaje się do użycia takich maszyn w warunkach bojowych.

Co ważne, przynajmniej na razie nie ma dowodów, że drony zostały wykorzystane do ataków. Ich rola ogranicza się do patrolowania i zbierania danych.

Bezzałogowe statki, zbudowane przez BlackSea z siedzibą w Maryland, znane jako Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), są obecnie wykorzystywane do patroli w ramach amerykańskiej operacji przeciwko Iranowi, noszącej kryptonim "Epicka Furia".
Potwierdził rzecznik Pentagonu Tim Hawkins.

Nowy rozdział wojny na morzu

Choć dla USA to nowość, same pływające drony nie są już technologiczną ciekawostką. W ostatnich latach pokazała je światu Ukraina, wykorzystując niewielkie, zdalnie sterowane łodzie wypełnione materiałami wybuchowymi. Ich ataki znacząco uszkodziły rosyjską Flotę Czarnomorską.

Podobne rozwiązania testował także Iran, który - według doniesień - co najmniej dwukrotnie użył morskich dronów do ataków na tankowce w Zatoce Perskiej. To pokazuje, że nowy rodzaj broni szybko trafia do arsenałów różnych państw.

Ambitny projekt i realne problemy

Amerykańskie podejście jest jednak inne niż ukraińskie. Zamiast prostych, zdalnie sterowanych jednostek, USA chcą stworzyć flotę autonomicznych dronów, które działałyby w tzw. rojach, czyli grupach poruszających się bez bezpośredniego nadzoru człowieka. To rozwiązanie jest co prawda bardziej zaawansowane, ale też znacznie droższe. Koszt jednej łodzi liczony jest w milionach dolarów.

Problem w tym, że projekt od początku napotyka trudności. Testy wykazały liczne problemy techniczne i kwestie bezpieczeństwa. Jeden z incydentów zakończył się nawet wywróceniem łodzi holowniczej i podtopieniem jej kapitana podczas prób u wybrzeży Kalifornii.

Mimo tych problemów, USA zdecydowały się na odważny krok. Wysłanie dronów do Zatoki Perskiej oznacza, że eksperyment przeniesiono z laboratoriów i poligonów prosto na pole prawdziwego konfliktu.

© 2026 Associated Press
