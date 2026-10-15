W skrócie USA rozważają użycie bomby MOAB przeciwko obiektom jądrowym i infrastrukturze energetycznej w Iranie jako jeden ze scenariuszy ataków opracowywanych przez wojsko.

Bomba MOAB o masie około 9,85 tony to największa konwencjonalna broń w arsenale USA, zaprojektowana do rażenia dużych obszarów przy użyciu fali uderzeniowej nad powierzchnią.

Eksperci wątpią w skuteczność MOAB przeciwko podziemnym instalacjom chronionym granitem, a potencjalny atak niesie również wysokie ryzyko strat wśród ludności cywilnej.

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Amerykańskie wojsko przygotowało nowe plany ataków na Iran. Wśród rozważanych możliwości znalazło się użycie MOAB, nazywanej "matką wszystkich bomb". Jej celem mogłyby być obiekty związane z irańskim programem jądrowym oraz infrastruktura energetyczna. Jest jeden problem.

Co to jest MOAB? Największa konwencjonalna bomba USA

Jak informuje CNN, powołując się na swoje źródła, amerykańscy wojskowi opracowują scenariusze kolejnych uderzeń, które prezydent Donald Trump może zatwierdzić przed wyborami uzupełniającymi w USA lub już po nich. Jednym z rozważanych celów jest obiekt Pickaxe Mountain, gdzie według Stanów Zjednoczonych i Izraela mogą znajdować się elementy irańskiego programu jądrowego.

MOAB to skrót od angielskiej nazwy Massive Ordnance Air Blast. Bomba powstała w 2003 roku i waży około 9,85 tony. Ma ponad 9 metrów długości. Sam ładunek wybuchowy waży około 8,5 tony. To broń konwencjonalna, czyli nie wykorzystuje energii reakcji jądrowej.

MOAB jest naprowadzana za pomocą GPS, które pomagają jej dotrzeć do wyznaczonego celu. Zrzucana jest z samolotu transportowego, po uwolnieniu z platformy ładunek opada i kieruje się w stronę celu. W przeciwieństwie do bomb przeznaczonych do przebijania grubych warstw ziemi MOAB została zaprojektowana przede wszystkim do rażenia dużych obszarów.

Jest jeden problem. Potężny wybuch nie wystarczy do zniszczenia podziemnych instalacji

Bomba wybucha tuż nad powierzchnią, dzięki czemu fala uderzeniowa rozchodzi się na dużym obszarze. Taki sposób działania pozwala niszczyć cele naziemne, ale nie gwarantuje zniszczenia obiektów ukrytych głęboko pod ziemią. Według źródeł CNN instalacje w Pickaxe Mountain mają być chronione między innymi warstwami granitu.

Wątpliwości dotyczą więc skuteczności ataku. Nawet jeśli MOAB spowoduje ogromne zniszczenia na powierzchni, może nie zniszczyć najważniejszych elementów irańskiego programu jądrowego. Rozległy obszar rażenia oznacza też ryzyko ofiar cywilnych, szczególnie gdy celem byłyby obiekty energetyczne położone w pobliżu zabudowań.

A może bomba ma przede wszystkim przestraszyć Iran?

MOAB po raz pierwszy wykorzystano bojowo w 2017 roku w Afganistanie przeciwko sieci tuneli zajmowanych przez bojowników Państwa Islamskiego. Broń od początku miała też wywoływać efekt psychologiczny. Ogromna eksplozja miała osłabiać wolę walki przeciwnika i skłaniać go do kapitulacji.

Być może prezydent USA chce osiągnąć podobny cel w Iranie. CNN wskazuje, że administracja Trumpa szuka sposobu na zakończenie wojny, który pozwoliłby prezydentowi ogłosić sukces bez rozpoczynania pełnoskalowej operacji lądowej. Pytanie, czy użycie MOAB zmusi Teheran do ustępstw, czy wręcz przeciwnie.



