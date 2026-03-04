USA straciły "oczy" na Bliskim Wschodzie. Iran trafił cenny radar

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej już 2 marca ogłosił, że podczas nocnego ataku rakietowo-dronowego na cele w rejonie Al Udeid Air Base zniszczył zaawansowany radar wczesnego ostrzegania AN/FPS-132 Block 5, należący do systemu obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych. Źródła w Waszyngtonie i Dausze nie potwierdziły tych doniesień, więc wiarygodność przekazanych przez Teheran informacji pozostawała niejasna.

Iran trafił w cenny radar USA

Z oświadczenia katarskich resortów spraw wewnętrznych, obrony i spraw zagranicznych dowiedzieliśmy się jednak, że chociaż systemy obrony powietrznej przechwyciły 65 pocisków balistycznych i 12 dronów, dwa pociski spadły na teren bazy, a jeden bezzałogowiec "obrał za cel instalację radarową wczesnego ostrzegania". I wygląda na to, że udało mu się w nią uderzyć, a przynajmniej tak sugerują zdjęcia satelitarne, które właśnie trafiły do sieci.

Iranowi udało się trafić w radar wczesnego ostrzegania AN/FPS-132 w bazie lotniczej Al Udeid w Katarze, będący kluczowym amerykańskim systemem wykrywania rakiet balistycznych. Zdjęcia satelitarne pokazują potwierdzone uszkodzenie jednej z płaszczyzn antenowych radaru

Radar wczesnego ostrzegania AN/FPS-132

AN/FPS-132 to zaawansowany radar wczesnego ostrzegania dalekiego zasięgu działający w paśmie UHF, opracowany w Stanach Zjednoczonych i zintegrowany z szeroką siecią systemów wczesnego ostrzegania. Jest unowocześnioną wersją wcześniejszych systemów fazowanych, jak PAVE PAWS czy BMEWS, oferując zwiększone możliwości wykrywania pocisków balistycznych, oceny zagrożenia i śledzenia obiektów na orbicie.

Oznaczenie AN/FPS-132 w systemie Joint Electronics Type Designation (AN = Army/Navy; F = Fixed; P = Radar; S = Search) klasyfikuje go jako stacjonarny radar impulsowy dalekiego zasięgu. Należy on do rodziny Upgraded Early Warning Radar (UEWR) i pełni kluczową rolę w systemach obrony przeciwrakietowej, obserwacji kosmosu oraz w zintegrowanych sieciach obrony powietrznej i rakietowej.

AN/FPS-132 wykorzystuje nieruchome, elektronicznie sterowane anteny fazowane zbudowane z tysięcy niezależnych modułów nadawczo-odbiorczych. Dzięki temu radar może błyskawicznie zmieniać kierunek i kształt wiązki bez użycia ruchomych części, zapewniając pełne trójwymiarowe obrazowanie i jednoczesne śledzenie wielu celów. W konfiguracjach wieloantenowych wykorzystuje trzy płaszczyzny fazowane, co pozwala na pełne pokrycie 360°.

Radar działa w paśmie UHF, które zapewnia znakomity kompromis między zasięgiem a zdolnością penetracji atmosfery. Dzięki temu doskonale sprawdza się w wykrywaniu pocisków balistycznych na dużych odległościach oraz śledzeniu obiektów kosmicznych. AN/FPS-132 charakteryzuje się bardzo dalekim zasięgiem detekcji, według źródeł publicznych może wykrywać obiekty na odległość do 5000 km, w zależności od warunków atmosferycznych i charakterystyki celu.

Co radar robi w Katarze?

Katar kupił go od Stanów Zjednoczonych i zainstalował w ramach Qatar Early Warning Radar Complex, czyli strategicznego systemu zapewniającego długodystansową detekcję pocisków balistycznych i regionalne wsparcie systemów obrony powietrznej.

Kompleks jest powiązany operacyjnie z infrastrukturą amerykańską, w tym z Al Udeid Air Base, będąc kluczowym elementem sieci wczesnego ostrzegania w regionie Zatoki Perskiej. Jego znaczące uszkodzenie oznacza więc, że Centralne Dowództwo USA musi stawić czoła ograniczonej możliwości reagowania i śledzenia rakiet dalekiego zasięgu w Zatoce Perskiej.

