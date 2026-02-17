Na dziś w Szwajcarii zaplanowane zostały kolejne rozmowy między przedstawicielami USA i Iranu. Teheran twierdzi, że będą one dotyczyć jego programu nuklearnego i możliwego zniesienia sankcji gospodarczych, natomiast Waszyngton zapowiada szerszy zakres negocjacji, a przy okazji "wzmacnia" swoją pozycję przy stole. W jaki sposób? Na Bliskim Wschodzie trwa mobilizacja amerykańskich sił morskich i jak zauważają dziennikarze BBC, na miejscu pojawił się lotniskowiec USS Abraham Lincoln.

USS Abraham Lincoln zlokalizowany

Prowadzi on grupę uderzeniową złożoną z trzech niszczycieli rakietowych typu Arleigh Burke, przewozi 90 samolotów (m.in. F-35) oraz 5680 członków załogi. Jednostka została wysłana do regionu Zatoki Perskiej pod koniec stycznia, ale dopiero teraz udało się ją zidentyfikować na zdjęciach satelitarnych Sentinel-2. A to jeszcze nie wszystko, bo w rejonie w ciągu najbliższych tygodni znaleźć ma się też największy okręt wojenny świata, czyli USS Gerald R. Ford.

Jak zauważają dziennikarze BBC Verify, w regionie przebywa obecnie co najmniej 12 amerykańskich okrętów, w tym wspomniana grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, dwa niszczyciele zdolne do dalekosiężnych uderzeń rakietowych, trzy okręty bojowe do działań przybrzeżnych (stacjonujące w Bahrajnie), dwa inne niszczyciele widziane we wschodniej części Morza Śródziemnego w pobliżu amerykańskiej bazy w Zatoce Souda i kolejny na Morzu Czerwonym.

Rozwiń

Wzrosła też liczba amerykańskich myśliwców F-15 i EA-18 stacjonujących w bazie Muwaffaq Salti w Jordanii, a także samolotów transportowych i tankowców kierujących się z USA i Europy na Bliski Wschód. Analitycy wskazują, że takie rozmieszczenie sił USA przypomina przygotowania do ubiegłorocznej operacji Midnight Hammer, podczas której Amerykanie przeprowadzili ataki na irańskie instalacje nuklearne.

Jak jednak podkreśla w rozmowie z BBC Verify ekspert ds. bezpieczeństwa z firmy Sibylline, Justin Crump, tegoroczny układ wojsk "ma znacznie większą zdolność utrzymania działań w długim okresie". Według jego szacunków, obecna konfiguracja baz, lotniskowców i samolotów pozwala na prowadzenie nawet 800 misji bojowych dziennie, co czyni siły USA zdolnymi do "sparaliżowania jakiejkolwiek odpowiedzi Iranu".

Iran również pręży muskuły i w odpowiedzi na amerykańskie działania Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) w międzyczasie przeprowadził manewry morskie w Cieśninie Ormuz - jednym z najważniejszych światowych szlaków transportu ropy, przez który przepływa około 20 proc. globalnego handlu ropą i gazem. Na nagraniach opublikowanych przez agencję Tasnim News widać starty rakiet z okrętów i inspekcję jednostek przez generała Mohammada Pakpoura.

Rozwiń

USS Abraham Lincoln to gigant

USS Abraham Lincoln należy do klasy Nimitz i jest jednym z największych okrętów bojowych w historii. Jego całkowita długość wynosi 332,8 metra, a szerokość pokładu lotniczego dochodzi do 77 metrów. Przy pełnym obciążeniu wypiera 104-106 tysięcy ton. Napęd okrętu stanowią dwa reaktory jądrowe A4W o łącznej mocy około 260 000 KM. Dzięki temu Lincoln może utrzymywać prędkość ponad 30 węzłów i działać praktycznie bez ograniczeń zasięgu. Co ciekawe, w tego typu jednostkach, wymiana rdzeni paliwowych do napędu nuklearnego następuje co 20-25 lat.

Na pokładzie stale przebywa 5500-6000 osób, w tym 3200 członków załogi samego okrętu oraz 2400-2500 osób personelu lotniczego. Główną siłę uderzeniową stanowi lotnictwo pokładowe. Okręt może zabrać maksymalnie do 90 maszyn, choć w typowej konfiguracji bojowej operuje z 64-78 samolotami i śmigłowcami, w tym myśliwcami wielozadaniowymi F/A-18E/F Super Hornet, samolotami walki elektronicznej EA-18G Growler, maszynami wczesnego ostrzegania E-2D Advanced Hawkeye oraz wielozadaniowymi śmigłowcami MH-60R/S Seahawk.

Obronę samego okrętu zapewniają nowoczesne systemy: pociski RIM-162 ESSM, zestawy artyleryjsko-rakietowe Phalanx CIWS, wyrzutnie pocisków przeciwrakietowych krótkiego zasięgu RAM oraz rozbudowane systemy walki elektronicznej i pułapek. Po zakończonym w 2017 roku wielkim remoncie i przezbrojeniu, Lincoln otrzymał nowe nadbudówki wyspowe, ulepszone radary, nowoczesne systemy dowodzenia oraz znacznie wyższą odporność na ataki cybernetyczne.

Zobacz również: Militaria Rosjanie zniszczyli ukraińską fabrykę potężnych pocisków Flamingo Filip Mielczarek

Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze" © 2026 Associated Press