W ramach rutynowych działań mających na celu utrzymanie skutecznego odstraszania nuklearnego, Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) przeprowadziły testowy start międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM) Minuteman III. Według oficjalnych informacji próba była częścią cyklicznych testów, mających na celu ocenę bezpieczeństwa, niezawodności i skuteczności amerykańskiego arsenału nuklearnego.

Amerykańska armia jak zwykle przekonuje, że test był rutynowym elementem programu oceny niezawodności systemu Minuteman III i został zaplanowany z kilkuletnim wyprzedzeniem, więc nie ma żadnego związku z bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Od rozpoczęcia programu w połowie XX wieku Siły Powietrzne USA przeprowadziły ponad 300 podobnych startów, których celem jest potwierdzenie gotowości bojowej i technicznej systemu, a także zebranie danych do analiz oraz rozwoju przyszłych wersji międzykontynentalnych pocisków balistycznych.

Minuteman III trafił w cel

Nie da się jednak ukryć, że w ostatnim czasie miały one zazwyczaj miejsce w "gorącym" czasie, np. po podobnych testach prowadzonych przez Rosję czy Chiny i podobnie jest tym razem. Tak czy inaczej, jak przekazało Air Force Global Strike Command, głowice testowe przebyły dystans ok. 6762 km (4200 mil) i zgodnie z planem sięgnęły celu na poligonie Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site na Wyspach Marshalla.

GT 255 pozwolił nam ocenić działanie poszczególnych komponentów systemu rakietowego. Dzięki regularnym testom różnych profili misji możemy zwiększać gotowość całej floty ICBM

Rozwiń

Dwugłowicowy test i ocena systemu naprowadzania

Podczas próby inżynierowie badali dokładność naprowadzania, niezawodność i działanie systemu rozdzielania platform przenoszących głowice pocisku - zastosowanie kilku niezależnych głowic testowych pozwala ocenić zdolność pocisku do przenoszenia wielu ładunków, co zwiększa elastyczność operacyjną i utrudnia przeciwnikowi skuteczną obronę.

To niezwykle istotne, by testować wszystkie aspekty naszych sił ICBM, w tym zdolność do precyzyjnego dostarczania wielu niezależnych ładunków. Test potwierdził złożoną synchronizację całego systemu, od startu po idealne rozmieszczenie pojazdów powrotnych

Zebrane dane zostaną przeanalizowane przez specjalistów 377. Grupy Testów i Ewaluacji, którzy zajmują się oceną pracy systemu Minuteman III. Weryfikacji poddawane są telemetria, dane śledzenia i parametry techniczne, aby potwierdzić, że rakieta działa w granicach założonych norm. W przygotowaniach do testu uczestniczyły jednostki z całych Sił Powietrznych, w tym 91. Skrzydło Rakietowe z bazy Minot w Dakocie Północnej, które odpowiadało za obsługę techniczną testowego pocisku.

System Minuteman III od dziesięcioleci stanowi kluczowy element lądowej części amerykańskiej triady nuklearnej, obok rakiet odpalanych z okrętów podwodnych i bombowców strategicznych. I choć flota Minutemanów III pozostaje w służbie, Siły Powietrzne USA przygotowują się do jej stopniowego zastąpienia nowym pociskiem LGM-35A Sentinel. Program Sentinel ma zmodernizować i unowocześnić lądowy komponent odstraszania nuklearnego, zapewniając jego operacyjność na kolejne dekady.

Naukowcy odkryli sekret koni. Potrafią gwizdać… krtanią © 2026 Associated Press