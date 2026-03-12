USA uderzyły przy irańskiej elektrowni jądrowej. Jest nagranie

Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych opublikowało nowe nagrania przedstawiające uderzenia na irańskie systemy uzbrojenia w ramach trwającej operacji Epic Fury. Materiał pokazuje m.in. atak na elementy systemu obrony przeciwlotniczej chroniącego elektrownię jądrową Buszehr.

Moment ataku na irański system obrony powietrznej S-200
Uderzenie w irański system obrony powietrznej S-200. Amerykańskie wojsko publikuje materiał z atakuU.S. Central Command Facebook

Według informacji przekazanych przez amerykańskie dowództwo liczba irańskich ataków z użyciem pocisków balistycznych i bezzałogowych statków powietrznych znacząco spadła już w pierwszej dobie operacji. Pentagon podkreśla, że działania koncentrują się na systemach, które umożliwiają Iranowi prowadzenie uderzeń na duże odległości.

Cel w pobliżu elektrowni jądrowej

Jednym z obiektów widocznych na opublikowanych nagraniach była instalacja początkowo uznana za wyrzutnię pocisku balistycznego. Po analizie materiałów okazało się jednak, że celem była wyrzutnia dalekiego zasięgu przeciwlotniczego systemu rakietowego S-200, znanego w nomenklaturze NATO jako SA-5 Gammon.

Stanowisko znajdowało się w bazie lotniczej Buszehr na południu Iranu i było częścią systemu obrony powietrznej chroniącego pobliską elektrownię jądrową. Obiekt ten należy do najważniejszych instalacji tego typu w kraju i znajduje się na wybrzeżu Zatoki Perskiej.

System z czasów zimnej wojny

S-200 to system obrony powietrznej opracowany jeszcze w okresie zimnej wojny w Związku Radzieckim. Został zaprojektowany do ochrony kluczowych obiektów administracyjnych, przemysłowych i wojskowych przed zagrożeniami powietrznymi na dużych odległościach i wysokich pułapach.

W przeciwieństwie do wielu nowoczesnych mobilnych zestawów przeciwlotniczych system S-200 zwykle rozmieszczany jest na stałych stanowiskach wyposażonych w wyrzutnie, radary oraz rozbudowaną infrastrukturę techniczną. W niektórych konfiguracjach wykorzystuje się również bunkry lub wzmocnione schrony dla rakiet i wyrzutni, z których system dosłownie wyjeżdża po torach, by odpalić pociski (co widać na udostępnionych materiałach).

Iran od wielu lat korzysta z różnych wariantów systemu S-200 jako części wielowarstwowego systemu obrony powietrznej. Zestawy te rozmieszczane są przede wszystkim w pobliżu strategicznych obiektów infrastruktury państwowej, w tym baz wojskowych, centrów przemysłowych oraz instalacji jądrowych.

