U.S. Central Command potwierdziło, że 28 lutego 2026 r. podczas operacji "Epic Fury" - wymierzonej w irańskie cele wojskowe - jednostka Task Force Scorpion Strike przeprowadziła pierwsze bojowe użycie systemu LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System). To wzorowane na irańskich systemach Shahed drony jednorazowego użytku zaprojektowane jako niedrogie środki uderzeniowe w celu wsparcia operacji w środowiskach silnej obrony powietrznej.

Inżynieria odwrotna Shahedów

LUCAS powstał w wyniku inżynierii odwrotnej, czyli procesu analizy gotowego produktu, urządzenia lub oprogramowania w celu zrozumienia jego struktury i działania, co pozwala na jego odtworzenie, irańskiego drona Shahed-136. A dokonała tego firma SpektreWorks z siedzibą w Arizonie, która opracowała najpierw ćwiczebny cel powietrzny FLM 136 imitujący zagrożenie ze strony Shahedów, a następnie przekształciła go w operacyjną platformę uderzeniową.

LUCAS spada na Iran

Publicznie dostępne dane wskazują, że drony tej klasy mają zasięg rzędu kilkuset mil morskich, czas lotu około sześciu godzin i ładunek użyteczny około 18 kg, choć szczegóły wariantu bojowego nie zostały potwierdzone. Możliwe metody startu obejmują wyrzutnie katapultowe, starty wspomagane rakietowo oraz mobilne systemy lądowe i pojazdowe. Przypomnijmy, że w grudniu 2025 r. marynarka wojenna USA przeprowadziła testowy start LUCAS z pokładu USS Santa Barbara, pokazując zdolność systemu do działania zarówno z morza, jak i z lądu.

Podczas operacji Epic Fury drony LUCAS zostały wystrzelone głównie z ziemi przeciwko stałym celom wojskowym Iranu, w tym węzłom dowodzenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, systemom obrony powietrznej oraz infrastrukturze startowej pocisków i dronów. CENTCOM nie ujawnił liczby wystrzelonych dronów ani szczegółowych wyników uderzeń, podkreślając, że dostępne informacje obejmują jedynie część danych o ich działaniu w gęsto bronionym środowisku.

Eksperci wskazują, że LUCAS uzupełnia dotychczasowe środki uderzeniowe, a nie je zastępuje. Niski koszt i jednorazowy charakter dronów sprawia, że nadają się do przebijania obrony powietrznej, uderzeń na cele drugorzędne oraz zmuszania przeciwnika do zużywania interceptorów i amunicji. Jego pierwsze bojowe użycie w operacji Epic Fury sygnalizuje zaś punkt zwrotny w amerykańskiej doktrynie uderzeń na Bliskim Wschodzie - zamiast narażać życie żołnierzy i drogi sprzęt, wykorzystywane są jednorazowe drony, które można produkować masowo i tanio.

