USA w atakach na Iran po raz pierwszy użyły dronów LUCAS
Grupa zadaniowa CENTCOM Scorpion Strike oficjalnie potwierdziła, że podczas operacji Epic Fury po raz pierwszy użyła bojowo tanich dronów inspirowanych… irańskimi konstrukcjami. A mowa o bezzałogowcach LUCAS, opracowanych przez SpektreWorks i nazywanych "pierwszymi amerykańskimi odpowiednikami dronów-kamikadze Shahed-136", które testowane były od lipca ubiegłego roku.
U.S. Central Command potwierdziło, że 28 lutego 2026 r. podczas operacji "Epic Fury" - wymierzonej w irańskie cele wojskowe - jednostka Task Force Scorpion Strike przeprowadziła pierwsze bojowe użycie systemu LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System). To wzorowane na irańskich systemach Shahed drony jednorazowego użytku zaprojektowane jako niedrogie środki uderzeniowe w celu wsparcia operacji w środowiskach silnej obrony powietrznej.
Inżynieria odwrotna Shahedów
LUCAS powstał w wyniku inżynierii odwrotnej, czyli procesu analizy gotowego produktu, urządzenia lub oprogramowania w celu zrozumienia jego struktury i działania, co pozwala na jego odtworzenie, irańskiego drona Shahed-136. A dokonała tego firma SpektreWorks z siedzibą w Arizonie, która opracowała najpierw ćwiczebny cel powietrzny FLM 136 imitujący zagrożenie ze strony Shahedów, a następnie przekształciła go w operacyjną platformę uderzeniową.
LUCAS spada na Iran
Publicznie dostępne dane wskazują, że drony tej klasy mają zasięg rzędu kilkuset mil morskich, czas lotu około sześciu godzin i ładunek użyteczny około 18 kg, choć szczegóły wariantu bojowego nie zostały potwierdzone. Możliwe metody startu obejmują wyrzutnie katapultowe, starty wspomagane rakietowo oraz mobilne systemy lądowe i pojazdowe. Przypomnijmy, że w grudniu 2025 r. marynarka wojenna USA przeprowadziła testowy start LUCAS z pokładu USS Santa Barbara, pokazując zdolność systemu do działania zarówno z morza, jak i z lądu.
Podczas operacji Epic Fury drony LUCAS zostały wystrzelone głównie z ziemi przeciwko stałym celom wojskowym Iranu, w tym węzłom dowodzenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, systemom obrony powietrznej oraz infrastrukturze startowej pocisków i dronów. CENTCOM nie ujawnił liczby wystrzelonych dronów ani szczegółowych wyników uderzeń, podkreślając, że dostępne informacje obejmują jedynie część danych o ich działaniu w gęsto bronionym środowisku.
Eksperci wskazują, że LUCAS uzupełnia dotychczasowe środki uderzeniowe, a nie je zastępuje. Niski koszt i jednorazowy charakter dronów sprawia, że nadają się do przebijania obrony powietrznej, uderzeń na cele drugorzędne oraz zmuszania przeciwnika do zużywania interceptorów i amunicji. Jego pierwsze bojowe użycie w operacji Epic Fury sygnalizuje zaś punkt zwrotny w amerykańskiej doktrynie uderzeń na Bliskim Wschodzie - zamiast narażać życie żołnierzy i drogi sprzęt, wykorzystywane są jednorazowe drony, które można produkować masowo i tanio.