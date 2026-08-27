24 sierpnia amerykański Departament Wojny przyznał Boeingowi kontrakt o wartości 131,23 mld dolarów na program F-15 Eagle Crest. Jest to umowa typu IDIQ, czyli mechanizm pozwalający na składanie kolejnych zamówień w określonym czasie, bez ustalania z góry ich konkretnej liczby.

Jej zakres obejmuje produkcję samolotów, integrację systemów, modernizacje, unowocześnienia, doposażenie istniejących maszyn, utrzymanie oraz stworzenie własnych zdolności remontowych na poziomie zakładów obsługowych. Celem jest zapewnienie i utrzymanie kluczowych zdolności systemu uzbrojenia F-15 Eagle dla US Air Force, Air National Guard oraz innych odbiorców Departamentu Wojny.

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Polska na liście Boeinga

Prace będą prowadzone w St. Louis w stanie Missouri i mają zostać zakończone do sierpnia 2037 roku. Okres składania zamówień w ramach kontraktu ma zakończyć się 24 sierpnia 2031 roku, z możliwością jego przedłużenia do 24 sierpnia 2036 roku.

W dokumencie wymieniono zagranicznych potencjalnych odbiorców: Japonię, Izrael, Arabię Saudyjską, Koreę Południową, Singapur, Indonezję i Polskę. Okres składania zamówień ma potrwać do sierpnia 2031 roku, z możliwością przedłużenia go o kolejne pięć lat.

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Polska od lat jest zainteresowana F-15EX

Samo pojawienie się Polski w dokumencie nie jest całkowitym zaskoczeniem, bo Boeing już od kilku lat zabiega w Warszawie o sprzedaż F-15EX. We wrześniu 2023 roku podczas dorocznych targów przemysłu obronnego MSPO, gdzie prezentował zaawansowane systemy i rozwiązania dla sektora obronnego, oficjalnie poinformował, że jesteśmy zainteresowani najnowszymi myśliwcami F-15EX Eagle II.

Koncern podkreślał wówczas, że myśliwiec może zapewnić Polsce wysoką interoperacyjność z siłami USA i NATO oraz zwiększyć możliwości krajowego lotnictwa bojowego. Nie zmienia to jednak faktu, że oficjalnie nie podpisaliśmy żadnej umowy i nie ma nawet potwierdzenia, że zapadła jakakolwiek decyzja dotycząca wyboru tego właśnie modelu.

Jak jednak słusznie zauważa Gareth Jennings, brytyjski dziennikarz specjalizujący się w lotnictwie wojskowym i tematyce obronnej, kiedy w 2017 roku Departament Obrony USA uwzględnił Polskę w podobnym kontrakcie dotyczącym śmigłowców Apache, niedługo później staliśmy się największym zagranicznym klientem tego systemu.



