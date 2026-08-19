Armia USA wybrała kołową armatohaubicę od Koreańczyków. To może być początek ogromnej modernizacji

Amerykański oddział południowokoreańskiej firmy - Hanwha Defense USA - został wybrany na dostarczyciela prototypów kołowej armatohaubicy K9 Mobile Howitzer (K9MH) w ramach programu mobilnego działa taktycznego (MTC) armii USA. Program ten ma na celu opracowanie wysoce mobilnego systemu artyleryjskiego kalibru 155 mm, który ma zastąpić starzejące się holowane haubice M777 armii USA.

W odrębnym oświadczeniu US Army poinformowało, że w ramach kontraktu Hanwha dostarczy sześć prototypów K9MH za około 100 mln dolarów z opcją na dodatkowe 12 systemów, co podniosłoby koszt umowy do 262,9 mln dolarów. Nowe pojazdy mają posłużyć do szybkiego prototypowania, testowania i eksperymentów z żołnierzami w ciągu szacowanego czteroletniego okresu eksploatacji.

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Nowa umowa pomiędzy Hanwha Aerospace a armią USA nie pieczętuje jeszcze wyboru K9MH na nową artylerię Amerykanów. Pewne jest jednak, że stanowi krok do takiego wyboru w najbliższej przyszłości, być może w formie licencji produkcyjnej, lub stworzenia nowej wersji kołowej armatohaubicy na rynek amerykański.

- Żołnierze wykorzystają te platformy w serii eksperymentów operacyjnych, aby ocenić ich wydajność, niezawodność i łatwość obsługi w realistycznych warunkach bojowych. [...] Dane i wnioski z tych eksperymentów bezpośrednio wpłyną na decyzje kadry kierowniczej wyższego szczebla dotyczące przyszłego wdrożenia. Jeśli system zostanie zatwierdzony do wdrożenia, MTC zastąpi holowane systemy artyleryjskie M777 w wybranych formacjach, znacząco zwiększając ich skuteczność, mobilność, niezawodność i przeżywalność na nowoczesnym polu walki - głosi treść oświadczenia US Army.

Armatohaubica K9 już podbiła rynek w Polsce. Nowa wersja ma być kolejnym sukcesem

Hanwha Aerospace zapowiedziała stworzenie kołowej haubicy już w lipcu 2024 roku, a na jesieni 2025 poinformowała o rozpoczęciu produkcji. Powstała na bazie sukcesu jej gąsienicowego odpowiednika K9 Thunder. System K9 stał się podstawowym elementem programów modernizacji artylerii w Polsce, Finlandii, Norwegii, Estonii i Rumunii. To właśnie polskie zamówienie na łącznie 364 K9 Thunder rozpoczęło szerszy podbój rynku przez artylerię od Hanwha Aerospace.

Nowa haubica wykorzystuje działo kalibru 155 mm, wywodzące się z gąsienicowej artylerii lufowej K9 Thunder. Pozwala na prowadzenie ognia na odległość ponad 40 km przy użyciu pocisków konwencjonalnych oraz do około 70 km przy użyciu pocisków o zwiększonym zasięgu. W nowej haubicy działo zostało postawione na platformie wozu ciężarowego 8x8. Kołowa artyleria samobieżna może przemieszczać się szybciej niż jej gąsienicowe odpowiedniki. Zdolność ta ma szczególne znaczenie w warunkach, gdzie artyleria musi często zmieniać pozycję, aby uniknąć wykrycia. Ponadto pozwala na operowanie w terenie, gdzie gąsienicowe systemy miałyby problemy ze względu na dużą masę.

Kołowa wersja K9 ma podbić rynek lekkiej artylerii mobilnej. Niektóre państwa wybierają ten rodzaj systemów artyleryjskich ze względu na mniejsze koszty utrzymania, większą efektywność w trudnych warunkach, czy tak jak USA - zastępstwo dla artylerii holowanej.