F-22 przyleciały do Izraela. Wymowny ruch Amerykanów

Jeszcze na początku tego tygodnia zdjęcia satelitarne pokazywały 12 amerykańskich F-22 Raptor w bazie Lakenheath w Wielkiej Brytanii. Już to stanowiło kolejne wzmocnienie amerykańskich sił. Nieoczekiwanie w nocy 24 lutego wszystkie maszyny wyruszyły na wschód.

Okazało się, że te F-22 skierowano do jednej z baz na południu Izraela - najprawdopodobniej bazy Ovda. Poinformował o tym portal Times of Israel. Ostatecznie do celu doleciało 11 maszyn, a jedna zawróciła.

Decyzja wysłania F-22 do Izraela może być odpowiedzią na rzekome zablokowanie przez Wielką Brytanię użycia jej baz wojskowych przez USA, do przeprowadzenia operacji ataku na Iran.

Przebazowanie F-22 jest też najjaśniejszym jak dotąd sygnałem, że możliwa operacja mogłaby zostać przeprowadzona także z terenu Izraela i tamtejsze Siły Obronne wzięłyby w niej udział u boku Sił Zbrojnych USA.

Najpotężniejszy myśliwiec świata

Nowe F-22 stanowią kolejny element ogromnej armady, jaką Amerykanie skupili na Bliskim Wschodzie i w Europie. Dodatkowo strony śledzące loty na żywo informują, że kolejne sześć tych maszyn wystartowało z USA i kierują się na wschód.

F-22 to samolot, którego Amerykanie nie chcą nikomu sprzedać, aby nie dać innym tak dużej przewagi Senior Airman Julia Lebens Wikimedia Commons

F-22 to ogromne wzmocnienie. To najpotężniejszy myśliwiec przewagi powietrznej w arsenale Stanów Zjednoczonych i według wielu ekspertów także na świecie. Został skonstruowany stricte pod wywalczenie dominacji na niebie. Jego zadaniem jest niszczenie wrogich statków powietrznych czy pocisków oraz rakiet. W połączeniu z technologią twardego stealth i fuzji sensorów daje na polu walki możliwości, jakie nie ma prawie żadne lotnictwo na świecie. Ich obecność na Bliskim Wschodzie stanowi swoistą zapowiedź silnej operacji przeciw Iranowi.

Napięcia USA-Iran

Od wybuchu ogólnokrajowych protestów antyrządowych w Iranie na przełomie grudnia/stycznia, wzrosły napięcia na linii Waszyngton-Teheran. Oficjalnym powodem ma być brutalność islamskiego reżimu przy pacyfikowaniu tych protestów. Wielu komentatorów zauważało jednak, że sytuacja ta mogła być bodźcem do działania dla USA i Izraela do kolejnych nacisków na Iran w kwestii rozwoju jego programu nuklearnego.

Amerykanie starają się ograniczyć rozwój irańskiego programu nuklearnego, w obawie o pozyskanie przez Teheran operacyjnej broni jądrowej. Administracja Donalda Trumpa prowadzi negocjacje z Iranem po ostatnich napięciach na linii Waszyngton-Teheran. Podczas orędzia w Kongresie Trump stwierdził, że nie pozwoli Iranowi posiąść broni jądrowej.

Przygotowania do ataku

Amerykanie już zgromadzili na Bliskim Wschodzie ogromne siły militarne. Do ich baz wojskowych regularnie przylatują samoloty transportowe z Europy i kontynentalnej Ameryki z zaopatrzeniem. Wcześniej w ten rejon sprowadzono nowe jednostki z ciężkim sprzętem m.in. czołgami M1 Abrams. Jak podaje The Washington Post, na ten moment Amerykanie mieli zgromadzić w Europie i na Bliskim Wschodzie ponad 150 samolotów wojskowych, w tym myśliwców, tankowców czy samolotów wczesnego ostrzegania. Dodatkowo w rejonie pojawiła się grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln i zmierza tam też grupa lotniskowca USS Gerald R. Ford.

Jednym z najbardziej wymownych sygnałów jest sprowadzenie do Europy jednego z trzech samolotów WC-135R. To maszyna mająca wykrywać anomalie w poziomie promieniowania radioaktywnego np. po awariach infrastruktury nuklearnej. Może posłużyć do potwierdzenia i oszacowania efektów uderzenia na nuklearne kompleksy i ośrodki Iranu, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

