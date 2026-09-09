Amerykańskie siły zaatakowały we wtorek pięć irańskich tankowców, z których jeden został zatopiony. Była to odpowiedź na kolejne próby ostrzelania amerykańskiego okrętu wojennego przez Iran.

Amerykanie uderzyli w pięć tankowców

Według US Central Command (CENTCOM) cztery tankowce zostały zaatakowane w Zatoce Omańskiej, a kolejny w pobliżu wyspy Chark, będącej jednym z najważniejszych centrów eksportu irańskiej ropy. Jeden ze statków, M/T Riesco, stanął w ogniu, a następnie zatonął. Przed rozpoczęciem ataków amerykańskie siły miały ostrzec załogi i nakazać opuszczenie jednostek.

Iran twierdzi, że załogi dwóch statków zdołały opuścić pokłady na łodziach ratunkowych. Operacja była kolejną odsłoną amerykańskiej kampanii mającej uderzyć w irańskie dochody z eksportu ropy oraz ograniczyć możliwość transportu surowca przez strategiczną cieśninę Ormuz.

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Iran odpowiedział ostrzałem Jordanii

Teheran nie pozostał jednak bez odpowiedzi, bo Iran wystrzelił serię pocisków balistycznych w kierunku Jordanii, twierdząc, że celem była baza lotnicza Muwaffaq Salti wykorzystywana przez amerykańskie siły. Jordańska armia poinformowała o przechwyceniu 18 z 20 pocisków. Dwa pozostałe spadły na niezamieszkane obszary, nie odnotowano też ofiar śmiertelnych.

To szczególnie groźny moment, ponieważ konflikt ponownie zaczyna wychodzić poza bezpośrednią konfrontację USA-Iran i analitycy ostrzegają, że zwiększa się ryzyko rozszerzenia działań wojennych na kolejne państwa regionu.

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Kolejne tankowce mogą stać się celem

Iran zagroził również atakami na tankowce znajdujące się w pobliżu portów Bahrajnu i Kuwejtu, które goszczą amerykańskie siły. Byłby to potencjalnie nowy etap konfliktu, w którym dotychczas głównym punktem napięcia pozostawał transport przez cieśninę Ormuz.

Waszyngton zapowiada przy tym dalszą eskalację odpowiedzi. Sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że każda kolejna próba ataku na amerykańskie okręty będzie oznaczała utratę następnych irańskich tankowców.

Administracja Donalda Trumpa równocześnie zwiększa presję gospodarczą, ponieważ USA objęły sankcjami 27 irańskich linii lotniczych oraz dziewięciu dostawców usług i agentów sprzedaży, zarzucając im współpracę z objętymi sankcjami liniami Mahan Air, które mają wspierać Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.