W 2025 roku Lockheed Martin, wiodący amerykański producent uzbrojenia, osiągnął historyczny kamień milowy w programie rozwoju myśliwca 5. generacji F-35 Lightning II. Firma dostarczyła armiom różnych krajów świata rekordową liczbę 191 samolotów bojowych. Tym samym pobito poprzedni rekord z 2021 roku wynoszący 142 maszyny.

To osiągnięcie podkreśla dynamiczny rozwój programu, który stał się kluczowym elementem nowoczesnych sił powietrznych na całym świecie. Jak informuje producent, rok 2025 był przełomowy dla produkcji F-35. W porównaniu do 110 samolotów dostarczonych w 2024 roku, wzrost o ponad 70% wynikał m.in. z rozwiązania problemów związanych z wcześniejszym wstrzymaniem dostaw, spowodowanym kwestiami technicznymi, oraz aktualnymi problemami geopolitycznymi.

USA zbudowały rekordową liczbę myśliwców F-35

Pentagon ujawnił, że maszyny F-35 w tym roku pierwszy raz "wezmą udział w operacjach militarnych" realizowanych przez Stany Zjednoczone. Nie jest tutaj tajemnicą, że na stole pojawiła się opcja zwalczania karteli narkotykowych w Meksyku i Kolumbii czy na Kubie. Amerykańskie myśliwce 5. generacji mogą również wesprzeć działania związane z przejęciem Grenlandii czy obalenia rządu w Iranie. Jeśli Chiny uderzą na Tajwan, to na bank F-35 pojawią się na niebie.

Lockheed Martin tłumaczy, że obecna roczna produkcja F-35 jest pięciokrotnie większa niż w przypadku jakiegokolwiek innego myśliwca produkowanego przez sojuszników USA, co świadczy o dojrzałości i skali programu. Program F-35, rozwijany od lat 90. XX wieku, obejmuje trzy warianty: F-35A (konwencjonalny start i lądowanie), F-35B (krótki start i pionowe lądowanie) oraz F-35C (dla marynarki wojennej). Samoloty te są wyposażone w zaawansowane systemy stealth, sensory i uzbrojenie, co czyni je jednymi z najbardziej zaawansowanych maszyn bojowych na świecie.

USA wysłały F-35 do swoich sojuszników

Dostawy w 2025 roku trafiły do sił powietrznych USA, a także sojuszników takich jak Wielka Brytania, Australia czy Japonia. Polska również powoli integruje F-35 do swojej armii, chociaż na razie odbywa się to w formie szkoleń pilotów. Obecnie globalna flota F-35 liczy około 1300 samolotów w aktywnej służbie, a liczba ta systematycznie rośnie. Okazuje się, że marcu 2026 roku flota przekroczy milion godzin nalotu, co jest dowodem na niezawodność i intensywną eksploatację tych maszyn.

Departament Wojny USA podał, że sojusznicze F-35 biorą udział w misjach szkoleniowych, operacjach bojowych i ćwiczeniach międzynarodowych, demonstrując swoją wszechstronność. Lockheed Martin podkreśla, że sukces w 2025 roku to rezultat inwestycji w łańcuch dostaw, automatyzację produkcji i współpracę z partnerami. Firma z Fort Worth w Teksasie, gdzie odbywa się montaż końcowy, zatrudnia tysiące pracowników zaangażowanych w program.

Pierwsze cztery F-35 w tym roku pojawią się w Polsce

Przy okazji tematu F-35, nie można nie wspomnieć, że Polska stanie się w 2026 roku pełnoprawnym użytkownikiem tych myśliwców. W maju do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku mają przylecieć pierwsze dwie maszyny oznaczone jako F-35A Husarz, a kolejne dwie dołączą do nich już w lipcu. Polscy piloci i personel techniczny od lat szkolili się w Stanach Zjednoczonych, co pozwoli na szybkie osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej. Samoloty te, produkowane w najnowszym standardzie Block 4 z pakietem TR-3, znacząco zwiększą zdolności bojowe Sił Powietrznych RP, zapewniając przewagę stealth, zaawansowaną fuzję danych oraz integrację z systemami NATO.

Cały program zakłada pozyskanie 32 egzemplarzy F-35A do 2029 roku. Najintensywniejszy rok dostaw planowany jest na 2027 (nawet do 16 maszyn), po czym tempo spadnie do 2-4 samolotów rocznie. Maszyny będą stacjonować głównie w Łasku, a docelowo także w Świdwinie. Wprowadzenie F-35 obok modernizowanych F-16 oraz nowych FA-50 tworzy nowoczesny, wielowarstwowy system lotnictwa bojowego, kluczowy dla odstraszania i obrony powietrznej Polski w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

