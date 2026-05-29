USA zużyły kluczową amunicję. Odbudowa zapasów potrwa lata

Daniel Górecki

Wojna z Iranem ujawniła słaby punkt amerykańskiej potęgi militarnej. Choć Stany Zjednoczone wciąż dysponują ogromnym arsenałem, intensywne wykorzystanie nowoczesnej amunicji doprowadziło do wyraźnego uszczuplenia zapasów, których odbudowa może potrwać nawet kilka lat.

Pocisk BGM-109 Tomahawk odpalony z jednego z amerykańskich okrętów wojennych — NAVAIRdomena publiczna

Z najnowszych analiz Center for Strategic and International Studies (CSIS) wynika, że problem dotyczy przede wszystkim trzech kluczowych kategorii uzbrojenia: pocisków manewrujących Tomahawk oraz rakiet przechwytujących systemów Patriot i THAAD. To właśnie te systemy odegrały istotną rolę w działaniach bojowych przeciwko Iranowi, a ich intensywne użycie szybko przełożyło się na spadek dostępnych zapasów.

Wąskie gardło - czas, nie pieniądze

Eksperci podkreślają, że choć obecny poziom amunicji jest wystarczający na potrzeby konfliktu podobnego do tego na Bliskim Wschodzie, ale sytuacja wygląda inaczej w przypadku potencjalnej konfrontacji w regionie Indo-Pacyfiku.

Administracja Donalda Trumpa zaproponowała wprawdzie rekordowy budżet obronny na 2027 rok, wynoszący aż 1,5 biliona dolarów i zakładający znaczące zwiększenie produkcji zaawansowanej amunicji. Co więcej, odbudowa zapasów cieszy się szerokim poparciem politycznym w Kongresie, ale problem leży w czasie, a nie pieniądzach - przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie przyspieszyć produkcji z dnia na dzień.

Rosnące napięcia w tle

Budowa nowych linii produkcyjnych, zwiększenie mocy wytwórczych i wytwarzanie zaawansowanych systemów rakietowych to proces liczony w latach. Według CSIS pełne odtworzenie zapasów może potrwać co najmniej trzy lata, a osiągnięcie poziomów uznawanych za optymalne jeszcze dłużej.

Eksperci zwracają uwagę, że luka w zapasach pojawia się w szczególnie wrażliwym momencie. Ewentualny konflikt z Chinami - scenariusz regularnie analizowany przez amerykańskich strategów - wymagałby znacznie większych zasobów amunicji precyzyjnej i systemów obrony powietrznej.

W praktyce oznacza to, że przez najbliższe lata Stany Zjednoczone mogą znajdować się w okresie zwiększonej podatności operacyjnej. Mimo to zarówno Donald Trump, jak i sekretarz obrony Pete Hegseth, zapewniają, że armia USA pozostaje gotowa do działania w każdych warunkach. Jednocześnie naciskają na producentów, aby przyspieszyli produkcję nawet dwu- lub trzykrotnie.

