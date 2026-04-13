Uszkodzony samolot wojskowy USA wylądował w Anglii
Na lotnisku RAF Mildenhall w Wielkiej Brytanii dostrzeżono amerykański tankowiec powietrzny KC-135 Stratotanker, który powrócił z misji nad Iranem. Można na nim zauważyć ukryte ślady uszkodzeń po eksplozji.
Wielki samolot USA z widocznymi uszkodzeniami
Materiały pokazujące samolot opublikował fotograf lotniczy Andrew McKelvey. Widać na nich, że KC-135 posiada białe plamy od dziobu aż po ogon. To ślady szybkich napraw uszkodzeń kadłuba, które powstały najprawdopodobniej w wyniku uderzeń odłamkami po wybuchu.
Oznaczenia na samolocie wskazują, że należy do 121. Skrzydła Tankowania Powietrznego Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych z Ohio. Przynajmniej kilka KC-135 z tej jednostki bierze udział w trwającej operacji Epicka Furia - amerykańskiej części ataku na Iran.
Uszkodzenia po ataku Iranu
Portal The War Zone zauważa, że ten konkretny KC-135 mógł zostać uszkodzony podczas ataku rakietowego na bazę Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej z połowy marca. Wtedy trafionych miało zostać pięć KC-135, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.
Prawdopodobnie od tego czasu udało się wykonać naprawy polowe i przywrócić do służby maszyny, które nie miały poważnych uszkodzeń. Możliwe, że KC-135, który wylądował w Mildenhall, w najbliższym czasie zostanie sprawdzony pod kątem ukrytych defektów.
Podniebny tankowiec USA
KC-135 to podstawowy podniebny tankowiec amerykańskiej armii. Każda z tych maszyn może pomieścić do 91 tys. litrów paliwa. Podstawowo do tankowania wykorzystuje stały wysięgnik, który jest obsługiwany przez jednego załoganta w tylnej części samolotu.
Podniebne tankowce to jedne z najważniejszych samolotów współczesnych sił powietrznych. Stanowią mnożnik siły dla lotnictwa bojowego, mogąc utrzymać w locie całe floty. Są niezwykle istotne w momencie tak dużych operacji, jak ta na Bliskim Wschodzie.
Straty USA na Bliskim Wschodzie
Widok uszkodzonego KC-135 przypomina o coraz większych stratach materialnych, jakie Stany Zjednoczone ponoszą w wojnie z Iranem. Dotyczą głównie lotnictwa. Jak podaje The War Zone na ten moment lista amerykańskich samolotów i dronów, jakie zostały zniszczone lub uszkodzone podczas wojny z Iranem, prezentuje się następująco:
- 24 zniszczone bezzałogowce MQ-9 Reaper
- 4 zniszczone myśliwce F-15E Strike Eagle
- 1 uszkodzony myśliwiec F-35A Lightning II
- 1 zniszczony samolot szturmowy A-10C Warthog
- 1 zniszczony i 1 uszkodzony samolot dozoru powietrznego E-3G Sentry
- 2 zniszczone samoloty transportowe MC-130J Commando II
- 2 zniszczone i 6 uszkodzonych tankowców powietrznych KC-135 Stratotanker
- 1 zniszczony ciężki śmigłowiec transportowy CH-47 Chinook
- 4 zniszczone lekkie śmigłowce MH-6M Little Bird
- 2 uszkodzone śmigłowce bojowego ratownictwa HH-60W Jolly Green II